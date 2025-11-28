AFA suspendió a Verón por 6 meses tras el escándalo con Central

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió este jueves por seis meses a Juan Sebastián Verón, presidente del Estudiantes de La Plata, al encontrarlo responsable del gesto contra el tradicional pasillo ofrecido como homenaje al Rosario Central, que había obtenido un reconocimiento a su desempeño en 2025.

El dirigente del ‘Pincha’ y exjugador de la selección argentina fue suspendido por los próximos seis meses “para toda actividad relacionada con el fútbol”, según comunicó de manera oficial el Tribunal de Disciplina de la AFA.

Last week, Argentina's FA created a new trophy with no warning, gave it to Rosario Central and made Estudiantes give a guard of honor. The players turned their backs in protest 🇦🇷



The AFA has now banned all 11 players for two games next season. Wild 😳pic.twitter.com/dHore9kFw5 — Men in Blazers (@MenInBlazers) November 27, 2025

AFA sancionó a varios jugadores de Estudiantes de la Plata

Además, sancionó con dos fechas de suspensión a los jugadores Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

La AFA había pedido al Estudiantes que realizará un homenaje a su rival antes del comienzo del partido con un ‘pasillo del campeón’.

Pero al momento de la ceremonia los jugadores expresaron su disconformidad dando la espalda al equipo ‘Canalla’ al momento de ingresar al estadio para el partido que Estudiantes ganó 0-1 como visitante por los octavos de final del Torneo Clausura.

Los jugadores penados por la AFA podrán jugar el próximo partido de Estudiantes, que enfrentará por cuartos de final a Central Córdoba de Santiago del Estero, y recién comenzarán a cumplir las fechas de suspensión en los primeros partidos del 2026.

Verón había criticado a la cúpula de la AFA, liderada por Claudio ‘Chiqui’ Tapia, por el título ofrecido al club rosarino en el que otros clubes no fueron informados en el tiempo correspondiente.

Rosario Central sumó mayor cantidad de puntos en las etapas regulares de los torneos Apertura y Clausura, aunque el primer certamen fue ganado por Platense y el segundo está todavía en disputa, aunque tras la derrota ante Estudiantes el consagrado la semana pasada haya quedado fuera de carrera.

