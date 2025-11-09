Chicharito Hernández y las lágrimas que mostraron su versión más humana

Habrá sido por la catarsis que representó despojarse de la mala racha de nueve meses sin anotar con las Chivas, pero Javier “Chicharito” Hernández rompió en llanto después del gol que selló el triunfo Monterrey 4-2, dejando atrás todas las polémicas en que se ha visto envuelto en su regreso a la Liga MX.

Así es, Javier Hernández Bálcazar o mejor dicho el Chicharito, se acordó de que lo trajeron para anotar goles con el Guadalajara de donde dio el salto a Europa hace 15 años y que en su regreso después de casi trece años de trayectoria en el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla y Galaxy LA, se esperaba que fuera un gran aporte para el Rebaño Sagrado.

El 'Chicharito' más humano ⚽️🥹



Javier Hernández Balcázar rompió en llanto tras anotar de cabeza el cuarto gol de Chivas a Rayados. Un momento especial para CH14 después de todo lo que se ha hablado de él en temas extra cancha 👏🐐❤️ pic.twitter.com/zcsX0PFpYL — AS México (@ASMexico) November 9, 2025

Lo cierto es que con el gol, Chicharito Hernández abandonó esa actitud soberbia para mostrarse más humano, con emociones que quizá nadie conocía y que por el momento tan significativo las emociones le jugaron una mala pasada para provocar un momento muy sensible en la cancha del estadio Akron.

Pero resultó todo lo contrario y después de un recorrido con el cuadro tapatío de casi año y medio, en donde ha habido de todo, menos goles de sus botines, este sábado 8 de noviembre, el Chicharito Hernández tuvo ese detalle de verse traicionado por las lágrimas quizá porque dentro de su interior sabe que quizá es el último que haya anotado en su trayectoria.

Lo cierto es que todas las emociones se le vinieron de golpe al máximo goleador en la historia de la selección nacional y seguramente por su mente le pasaron todas las imágenes de lo que han sido su participación en redes sociales en donde se ha ganado reprimendas de la directiva de Chivas, sin que su poder goleador pudiera aparecer cuando más lo necesitaba el Guadalajara.

Más allá de todo, nadie podrá negar la trascendencia del tres veces mundialista en las Chivas y en el fútbol mexicano y por eso mismo al final de cuentas el encuentro con la portería representó esta catarsis, ese desfogue de un sinfín de emociones que ha acumulado el internacional mexicano tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Todos los compañeros de Chivas, incluso el DT de Monterrey, “Tecatito” y Salcedo abrazaron a “Chicharito” Hernández al final del encuentro



El delantero celebró con lágrimas su gol con el Rebaño @canchamural @muralcom pic.twitter.com/g629EIrCnc — Citlalli Medina (@CMedinaCANCHA) November 9, 2025

Empero un gol por más lágrimas que haya generado no podrá cubrir su deficiente rendimiento y aporte para un equipo que lo necesitó en sus momentos más álgidos y nunca encontró respuestas en los casi 540 días, 12 mil 960 horas, 777 mil, 600 minutos en que se ha enfundado la playera de Chivas en su segunda parte con la organización rojiblanca.

Lo cierto es que el detalle de las lágrimas generó toda clase de comentarios tanto favorables como negativos en las redes sociales, en donde Chicharito Hernández siempre ha sido muy activo más que en el terreno de juego.

Las lágrimas de un jugador que ama al Guadalajara, que es una leyenda del equipo y que hoy se vuelve a encontrar con el Gol ❤️



Chicharito volvió a marcar en la Liga MX y rompió en llanto de la emoción 🥹



📷 @DTmayo17



👉🏼 https://t.co/EASjKDyP7c pic.twitter.com/tvEX3uFgT8 — Esto en Línea (@estoenlinea) November 9, 2025

