Fernando Gago fracasa con el Necaxa y habría sido despedido

Fernando Gago, técnico argentino, habría dejado ser el encargado del Necaxa en su segundo proyecto en la Liga MX al ser supuestamente despedido por los hidrocálidos como consecuencia de la eliminación en el torneo Apertura 2025, en donde no alcanzaron ni la zona de Play in al sumar apenas 17 puntos.

Sin duda al estratega argentino que hace dos torneos emprendió su primera aventura en el fútbol de México y que después de campeonato y medio decidió dejar tirado el trabajo en las Chivas para aceptar una oferta de su “amado” Boca Juniors con resultados también negativos.

¡NECAXA HABRÍA DADO LAS GRACIAS A GAGO! ⚡️⚽️🇲🇽#CentralFOX | Con el empate 1-1 ante Mazatlán, los Rayos no lograron clasificar al Play-In y terminaron su participación en el Apertura 2025. Por ello, habrían terminado su relación con Fernando Gago. https://t.co/gUxM3Kflb2 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 8, 2025

Aun con esos antecedentes, la directiva de los Rayos decidió apostar por Gago con los resultados ya descritos y sin aportar frescura a una escuadra que se había caracterizado por mostrar mejores argumentos y luchar por lo menos en la zona de Play in.

Pero a Gago no le importó que la directiva decidiera negociar a Cruz Azul al máximo exponente como el argentino José Paradela, pues dejaron su esquema táctico incompleto con semejante aporte que había mostrado en los anteriores campeonatos el mediocampista argentino.

Pero después del empate del viernes por la noche 1-1 con Mazatlán, fue el inicio del despido anunciado al sumar apenas 17 puntos para quedar ubicado en la treceava posición, apenas superando a Atlas, Atlético San Luis, Mazatlán, León y Puebla, este sábado todas las versiones extraoficiales aseguraron que había quedado fuera del equipo.

En Argentina manejaron su despido

Después de que el Necaxa llegó al encuentro en Mazatlán con ciertas opciones de colarse al Play in, finalmente el empate con los Cañoneros los dejó sin opciones de nada y de inmediato en medios periodísticos argentinos manejaron sobre la salida del estratega sudamericano

Gago en su labor al frente de la oncena necaxista sumó 17 puntos, producto de cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas, en una temporada con más grises que claros, dejando totalmente fuera de las finales

Sus números al frente de los hidrorrayos quedaron muy lejos de lo que realizó su antecesor Nicolás Larcamón en el torneo pasado, al sumar 31 puntos y avanzar a la liguilla en el quinto lugar, donde disputaron un gran partido contra Tigres y quedar eliminados con polémica arbitral en los cuartos de final del torneo Clausura 2025.

🚨[EXCLUSIVO] Fernando Gago dejó de ser el entrenador de Necaxa.

*️⃣El club ya le hizo saber al argentino que, después de no haber ingresado a Liguilla, la decisión es que no siga al frente del plantel. ⬇️https://t.co/epOIfz1jum pic.twitter.com/GU3m4WhVj6 — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 8, 2025

Ahora veremos qué decisión toma la directiva de los Rayos para elegir a su próximo entrenador, donde se escucha como uno de los candidatos al argentino Martín Anselmi que al igual que Gago en las Chivas, también se fue por la puerta de atrás al abandonar el proyecto a medias en Cruz Azul.

