La Hormiga acaricia el título de goleo y el Chicharito habría anotado su último gol en goleada de Chivas

El pasado, presente y futuro del ataque de las Chivas se fundieron en una sola historia con los goles de Javier Chicharito Hernández y de Armando “Hormiga” González en la goleada sobre Monterrey 4-2 que le permitió al Rebaño Sagrado reafirmar su boleto directo a la liguilla como sexto lugar de la tabla.

Sin duda una historia que generó todo tipo de sensaciones y que en el caso de la Hormiga González volvió a demostrar que anda como navaja de rasurar en su gran exposición en el ataque de los tapatíos, mientras que para el controvertido Chicharito Hernández representó quizá el último gol con el Guadalajara y quizá de su carrera.

Inclusive con su gol, la Hormiga González metió presión a la lucha por el liderato de goleo con el portugués Paulinho del Toluca que momentos después se apoderaría en solitario del tricampeonato de goleo de la Liga MX.

Porque más allá de todo, el esfuerzo de ambos artilleros le permitió al Guadalajara sumar su tercera victoria consecutiva y la séptima en los últimos ocho juegos que representó al proyecto del técnico Gabriel Milito, 21 puntos casi seguidos que los hicieron convertirse en una auténtica realidad y quizá una opción real para romper la sequía de títulos de los últimos ocho años.

Pero al final la victoria representó el noveno triunfo del campeonato para llegar a 29 unidades y apoderarse del sexto lugar de la tabla para meterse directo a la liguilla en una posición de privilegio y con opciones para coronarse, mientras que Monterrey se quedó atorado en el quinto sitio con 31 puntos.

Las Chivas fueron un huracán en el primer tiempo

Tremendo primer tiempo que se aventaron las Chivas para poderle pasar por encima completamente al Monterrey, combinándose los aciertos y los errores de los Rayados que prácticamente le abrieron la puerta a la novena victoria del cuadro tapatío.

Así, con esa necesidad de la Hormiga González de anotar goles para seguir vigente en la lucha por el título de goleo con Paulinho, las Chivas se fueron con todo al frente y la presión en la zona alta les dio resultados a los 10 minutos cuando presionaron a Fidel Ambriz y este se equivocó en la salida para que Efraín Álvarez aprovechará la falla para anotar después de recortar al zaguero y vencer al portero Santiago Mele con disparo al ángulo inferior izquierdo.

Después vinieron tres avisos de la Hormiga antes de poder anotar el ansiado gol en el minuto 21 que empató al brasileño Joao Pedro, que se había adelantado en la lucha de goleo con su anotación 12 del campeonato.

Fue cuando Armando González a centro hasta la última línea de Richard Ledezma logró conectar con el esférico para agarrar al portero Mele a medio camino y vencerlo con remate de cabeza para su ansiada doceava anotación.

Nueve minutos después, el Piojo Alvarado puso el 3-0 y así se fueron al descanso con la firme idea de que la Hormiga González tendría alguna otra oportunidad de anotar, siempre y cuando mantuvieran la misma idea e intensidad en la cancha

Las lágrimas del Chicharito Hernández

Para la segunda mitad, Chivas inició con todo estrellando un esférico en el larguero con disparo de José Castillo, pero después Rayados reaccionó con dos goles para acercar a los Rayados con las anotaciones de Roberto de la Rosa y de José Canales a los 71 y a los 79 minutos que hizo pensar en un milagroso empate al colocar 3-2 el marcador.

Pero después vino la reacción de Chivas para aguantar la ventaja de un gol con el ingreso del Chicharito Hernández que dio paso a una anotación del exdelantero del Manchester United en el minuto 94 para dejar el marcador 4-2 y quizá haber anotado su último gol con las Chivas y de su brillante carrera profesional.

