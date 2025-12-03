El “Perro” Bermúdez se suma a las burlas del penal fallado por Chicharito

En medio de la gran polémica que generó el penal fallado por el exinternacional mexicano Javier “Chicharito” Hernández que le costó la eliminación a Chivas, el popular comentarista de TUDN, Enrique Bermúdez, se sumó a las burlas contra esta jugada del pasado domingo contra Cruz Azul.

Bermúdez de la Serna compartió en su cuenta oficial de la red social X una imagen de un fusilamiento con la frase: “que lo tire Chicharito”, en referencia a un penal fallado por el delantero, donde no pudo faltar su icónica frase “¡Uff y recontra uff!”, que generó diversas reacciones en línea, tanto a favor como en contra del comentarista.

Uff Uff y recontra Uff !! pic.twitter.com/c3TbF1cHwi — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) December 1, 2025

Bermúdez, que siempre ha generado polémica y que cuenta con miles de seguidores, tanto en redes sociales como en la vida cotidiana, no tuvo reparo para publicar la imagen de un condenado a la pena de muerte, a quien se le pregunta por su último deseo.

En dicha publicación también apareció la frase de: “Qué lo tire Chicharito“, en clara alusión al penal fallado por el máximo anotador en la historia de la selección de México y que cuenta con un historial envidiable en Europa, pasando por el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla y LA Galaxy.

La publicación fue aderezada con su emblemática imagen de “¡Uff, uff y recontra uff!”, lo que encendió la conversación y generó una gran cantidad de comentarios y memes en línea, tanto defendiendo al Chicharito que pasó uno de los momentos más embarazosos de su carrera al fallar el penalti que habría redimido su regreso a las Chivas con el gol que habría valido el boleto a semifinales.

Pero al final terminó fallando el disparo con un disparo que en otros memes aparecen imágenes de que siguen buscando la pelota fuera del globo terráqueo. Las burlas se originaron por el suceso que ocurrió después de que el delantero fallara un penal crucial, lo que provocó la eliminación de su equipo. La tensión por la derrota intensificó el alcance de la publicación.

No es la primera vez que Enrique Bermúdez interactúa con los aficionados de Chivas, pero sin duda esta es de las ocasiones que más ámpula ha levantado con dicha publicación.

