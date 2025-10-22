El “Perro” Bermúdez, Vanessa Huppenkothen y Mauricio Imay regresan a TUDN para el Mundial 2026

Enrique “Perro” Bermúdez se encuentra a un paso de regresar a Televisa y TUDN como comentarista estelar para las transmisiones en Estados Unidos de la selección de México rumbo al Mundial, lo mismo que Mauricio Imay y Vanessa Huppenkothen, talentos de la cadena estadounidense ESPN.

De acuerdo a versiones extraoficiales, Bermúdez llegó a un acuerdo con la empresa en la cual prestó sus servicios por 40 años, pero hace siete meses le dieron las gracias después de que Televisa Univisión Deportes cerró su filial en Miami y varios de sus comentaristas quedaron en libertad de contratarse con el mejor postor.

Fue entonces que los altos directivos de Televisa y TUDN pensaron de nuevo en Enrique Bermúdez para regresar a sus transmisiones hacia Estados Unidos, donde deberá empezar a aparecer a cuadro para los partidos de la fecha FIFA de noviembre contra Uruguay y Paraguay.

Mientras que el regreso de Mauricio Imay se debe a que Televisa y TUDN quieren reforzar la cobertura de la selección de México para el Mundial, sobre todo por su manejo de la fuente en donde se tiene que lidiar con las dos partes, tanto como parte de la misma empresa como la de su papel de comunicación de todo lo que acontece en el Tricolor.

Por cierto, frente a la inminente llegada de Imay a Televisa, se manejó la versión de que el actual talento de ESPN arribará para cubrir la selección de México, después del Vo.Bo. del técnico Javier Aguirre, quien ha tenido desencuentros con Gibrán Araige y los dirigentes de la selección nacional no lo quieren cerca del cuerpo técnico del cuadro nacional.

Mientras que Vanessa Huppenkothen estará de vuelta en la empresa donde hacía reportajes, color, seguimiento a la selección de México, mientras que en ESPN, fue turnada a trabajar en segmentos nocturnos de Sport Center, sobre todo cerca de la medianoche, restándole protagonismo y por esa razón terminó supuestamente por aburrirse y tomar la determinación de busca nuevos aires.

La realidad es que la empresa Televisa y TUDN quiere realizar una cobertura a lo grande, tanto en las sedes de México, Guadalajara y Monterrey, como en el resto de las localidades de Estados Unidos y Canadá, donde se realizarán partidos del Mundial 2026 y para eso está buscando al personal que se ajuste a sus planes.

En el caso del “Perro” Bermúdez y Mauricio Imay, los ejecutivos de Televisa México y TUDN en Estados Unidos, buscan que el comentarista y el reportero ya estén disponibles para los partidos de la selección de México en la fecha FIFA de noviembre contra Uruguay y Paraguay.

En días pasados se especulaba que Álvaro Morales podría sumarse al mismo concepto, sobre todo ahora que se modificaron los cuadros directivos en ESPN y el ejecutivo que apoyaba en todo al llamado “Brujo”, Armando Benítez, acaba de ser cesado de su cargo y con la dirección desde Argentina, sin duda se esperan cambios radicales en el llamado líder mundial de los deportes.

