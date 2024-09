“Perro” Bermúdez: “La rivalidad con Joserra difícil de igualar”

Enrique Bermúdez, el famoso “Perro, como se le conoció en los medios al popular comentarista que laboró en la empresa Televisa por casi 50 años le dijo a La Opinión que entre sus máximos logros de su carrera fue entablar una rivalidad con José Ramón Fernández, que hizo época en los medios deportivos.

Al tiempo que mencionaba los detalles más significativos de casi medio siglo de trayectoria, el famoso “Perro”, como se le conocía en los medios de comunicación, adelantó que está abierto a escuchar ofertas en los momentos que se sabe que la empresa Amazon Prime Video se encuentra en negociaciones con el popular comentarista para sumarlo a las transmisiones de Chivas en el torneo Apertura 2024.

Lo cierto es que para los medios de comunicación deportiva de México y de habla hispana en Estados Unidos, la competencia con José Ramón Fernández y su grupo de colaboradores en Imevisión y TV Azteca, entablaron una rivalidad en donde la trascendencia de Enrique Bermúdez alcanzó alturas importantes en el rating de las transmisiones de la Liga MX y de la selección de México.

“La competencia fue tremenda, sobre todo con TV Azteca, donde hay gente que quiero mucho y admiro mucho, porque son grandes narradores y grandes profesionales como Luis García, Christian, Martinolli, sobre todo ellos dos, el famoso Brody, como le puse a Jorge Campos.

“Fue una competencia muy fuerte que tuvimos en Copas del Mundo, una competencia muy fuerte y últimamente muy bonita porque tenemos muy buena relación actualmente y nos respetamos como somos rivales y competencia cuando tenemos el micrófono, pero al dejar el micrófono somos colegas y nos dedicamos al mismo oficio.

¿Con José Ramón Fernández, cómo quedó la relación, después de qué al principio era muy tirante, con mucho antagonismo, crees que haya hecho época es esa rivalidad?

Claro que fue una rivalidad que marcó una época, aunque ahora tenemos una buena relación. Después de qué, un programa que se hizo en Miami debido a las víctimas de un huracán, las cosas se mejoraron demasiado, pero realmente por muchos años fue una competencia muy, muy fuerte”.

¿Esa competencia y rivalidad con Josera será difícil de superar?

Una competencia muy maravillosa, una rivalidad que dejó época, porque la competencia entre Televisión Azteca e Imevisión contra Televisa, era mucho más fuerte que lo que es hoy. Fue algo extraordinario, una rivalidad sin dar o pedir cuartel.

“Se competía en verdad y nos odiábamos entre comillas, era un odio deportivo y una competencia severa, un odio con odio jarocho que nos hizo superarnos a ellos y a nosotros. Porque la pareja fuerte de Televisa era con Raúl Orvañanos y luego venía Javier Alarcón, también Ricardo Peláez, Roberto Gómez Junco. Una competencia que nos hizo superar a todos.

¿Qué te faltó por hacer en toda tu trayectoria?

Estoy muy agradecido con la vida, creo que Dios me ha dado mucho más, me faltaba un nieto y ya lo tengo, es hijo de Vadir Bermúdez que está en los medios y es un excelente locutor y narrador, periodista importante

De la chamba estoy muy satisfecho con lo que hice, porque nunca soñé obtener este objetivo porque yo inicié como locutor de rock’n’roll en León, Guanajuato y después en Guadalajara en Canal 58, en donde un día se enfermó Ignacio González y el dueño de la estación don Manuel López Adredano me pidió que le recomendará un locutor y ahí me aventé al ruedo para cumplir casi 50 años en esta linda profesión con 12 copas del mundo, con un sinfín de copas europeas, Juegos Olímpicos, la verdad es que Dios ha sido muy generoso conmigo.

¿Listo para el retiro o abierto a ofertas de ESPN. Fox Sports, Amazon, las fuertes?

No me han llamado todavía, pero si me llaman estoy listo para negociar, porque en ESPN estuve muy cerca de firmar, pero al final decidí seguir en Televisa, pero ahora sería cosa de platicarlo.

Frente a estas opciones laborales, todo parece indicar que el futuro de Enrique Bermúdez está más cerca de Amazon Prime Video para sumarse a los partidos de su reciente cliente como son las Chivas del Guadalajara.

