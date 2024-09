El “Perro” Bermúdez pone fin a casi medio siglo en Televisa

El popular locutor de deportes Enrique Perro Bermúdez puso fin este viernes a casi medio siglo de labor ininterrumpida en la empresa Televisa, así como en todas sus compañías afiliadas entre ellas, Televisa, Univisión, TUDN Deportes, TDN USA, en las cuales se convirtió en una leyenda y referente del periodismo deportivo.

Dicen que en la vida siempre hay un inicio, y un final, por lo cual el famoso “Perro” Bermúdez determinó este viernes anunciar a través de sus redes sociales la decisión de retirarse por la puerta grande de la empresa, donde se desarrolló como un icono de la locución deportiva, pero sobre todo del fútbol a todos sus niveles.

y a los que con sus golpes y falta de cariño me impulsaron a ser mejor día a día…los ciclos se acaban en este 2024,pero las puertas se abren para seguir este hermoso camino llamado vida ,gracias a @Univision y @TUDNUSA @TUDNMEX por ser parte de mi recorrido pic.twitter.com/NhvDAMjxJs — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) September 14, 2024

En la historia quedarán para la posteridad sus frases célebres como zambombazo, tirititito y donde las arañas hacen su nido, entre muchas más que le hicieron ganarse el cariño de la gente y el reconocimiento de todos sus seguidores y competidores.

Sin duda Enrique Bermúdez, desde aquel lejano, 1977 en qué pisó por primera ocasión, la empresa de Chapultepec 18, emprendió un largo recorrido que le permitió ser testigo de grandes hazañas, futbolísticas, de hacer agradable y emocionantes los partidos de fútbol.

Atrás quedarán sus narraciones en los Mundiales de Fútbol, finales del fútbol de México, Eurocopas, Champions League, entre muchas más que le permitieron ganarse la admiración y reconocimiento de los aficionados al fútbol al grado de hacerlo un referente de Televisa.

Enrique Bermúdez con su sello propio y profesionalismo en el trabajo escaló en popularidad a grandes escalas de la empresa propiedad de Emilio Azcárraga Jean, pero sobre todo en el periodismo y en la locución, que obligaron inclusive a las empresas de televisión competidoras a buscar la forma de igualar o superar el impacto de la imagen del famoso Perro Bermúdez.

Sin duda el famoso “gua gua” como lo conocía su círculo más íntimo, no solo fue un profesional del periodismo deportivo, sino un compañero capaz de tenderle la mano a cualquiera para la empresa donde prestó sus servicios y en donde tuvo muchos ofrecimientos para cambiar de bando, pero terminó cumpliendo un ciclo de casi cinco décadas que quedarán para la historia.

Después de su anuncio en redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar haciendo viral la noticia y recibiendo comentarios de sus seguidores y recomendándole no atacar después a la empresa que le permitió desarrollarse profesionalmente, a lo cual, el propio Bermúdez empeñó su palabra de no dar patadas al pesebre como algunos colegas de la locución.

Bermúdez formó parte de toda una época de profesionales dentro de la empresa de Chapultepec 18 como Gerardo Peña, Juan Dosal, Jorge “El Che” Ventura (QEPD), Teodoro Cano, Antonio de Valdez, Javier Alarcón, Miguel Gurwitz, Gerardo Valtierra (QEPD), Paco Villa (QEPD), entre muchos más.

Atrás quedará su rivalidad con José Ramón Fernández y algunos otros profesionales de la locución, sobre todo avalados en el antagonismo entre América y Chivas, más allá de que Enrique Bermúdez ha declarado ser fiel seguidor de los rojinegros del Atlas.

Un Adiós no está completo sin darle gracias a todos aquellos que me apoyaron durante tantos y tantos años,mis brothers de audio,las maquillistas que mantuvieron el brillo de mis ideas pero no el de mi pelona,tantos en tantos lados que no hay palabras para agradecerles por todo ! pic.twitter.com/4fu3dLtb1P — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) September 14, 2024

