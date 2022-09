“El Perro” Bermúdez acalla rumores sobre su retiro: no dirá adiós a los micrófonos, sólo a narrar goles en los mundiales

Desde hace unos meses Enrique Bermúdez dio una “versallesca” noticia: que Qatar 2022 sería su último Mundial. De inmediato se desataron numerosos rumores sobre su retiro, porque algunos malinterpretaron su mensaje y creyeron que diría adiós a su carrera profesional, cuando en realidad lo único de lo que se despedirá será de las transmisiones en los mundiales, algo que él mismo aclaró en una charla exclusiva con Ricardo López Juárez, de La Opinión.

“Hay mucha gente que está malinformada. No me retiro, nunca he dicho que me retiro, he dicho que es mi última Copa del Mundo, he narrado 11, empecé a los 25 años en Argentina 78 y Qatar 2022, si Dios dispone, será mi copa número 12”, contó Enrique Bermúdez en el podcast La Opinión Hoy.

Al ser su última narración mundialista, el autor de apodos memorables como “El Capitán Furia” Alfredo Tena, “El Príncipe Guaraní” José Saturnino Cardozo, “El Matador” Luis Hernández y “El Brody” Jorge Campos, platicó sobre un gran anhelo que tiene y que involucra a la Selección Mexicana.

“Me encantaría en esta última Copa del Mundo poder relatar el quinto partido. Ojalá, no es imposible, eh. Para nada”, reveló.

Y sobre el tema del Tri ahondó un poco sobre el momento que atraviesa, el cual para él es malo, pero tiene la esperanza de que haga un buen papel en el Mundial

“La selección ha andado mal, aunque no tan mal como a veces decimos los comunicadores. Lo que le ha faltado al equipo es meterla. Yo tengo confianza en que el equipo mexicano a la hora buena va a andar bien”, acotó.

Muchas gracias, a la artista paraguaya, @lilicanteroart ,que ha hecho obras para Maradona, Messi, Infantino, etc, por regalarme esta bella creación, por la gira de mi ultimo mundial!! pic.twitter.com/7knaabCXGA — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) September 2, 2022

Enrique Bermúdez, un fiel seguidor del Atlas, revivió el momento en el que el equipo de sus amores levantó el título de la Liga MX tras 70 años de sequía, algo que vivió desde los micrófonos, donde todos lo vimos derramar lágrimas.

“(Esa noche) la viví con una gran emoción. Pensé que me iba a morir sin ver campeón al Atlas, cuando fue campeón (la primera vez) tenía 6 meses de edad y de repente me toca un bicampeonato. No un título, sino dos. Me tocó cantar el gol de Furch, el penalti definitivo. Ese partido, el del primer título fue memorable. Creo que Diego Cocca hizo un trabajo sensacional, sobre todo en el esquema defensivo. El Atlas con uno que te hiciera te ganaba y ese fue el gran éxito y es el fracaso que están teniendo en este torneo: se resquebrajó la defensa y el bicampeón anda arrastrando la cobija”, contó.

Nunca es tarde, para ser Jefe!! pic.twitter.com/u74ULOoQ2i— Enrique Bermudez (@enriquebermudez) September 8, 2022

Finalmente, Bermúdez recordó el origen de su célebre apodo, ya que todos lo conocen como “El Perro”, pero pocos saben de dónde surgió ese sobrenombre.

“’El Perro’ fue un apodo heredado, ‘El Perro’ era mi padre, presidente de la Asociación Nacional de Locutores durante tres gestiones, le decían así porque el perro es el mejor amigo del hombre y mi padre era muy querido por todos los locutores”, concluyó el autodenominado “padre del lenguaje incluyente”.

También puede interesarte: