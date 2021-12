Promesa cumplida: el “Perro” Bermúdez luce el escudo del Atlas pintado en su cabeza [video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El título del Atlas en el fútbol mexicano desató la euforia de muchos. Luego de 70 años de espera, el maleficio se rompió y los rojinegros volvieron a dar una vuelta olímpica por la Liga MX. En este sentido, las promesas y apuestas han sido cumplidas en los días posteriores y entre ellas estaba la de Enrique “El Perro” Bermúdez, periodista que ahora deberá lucir los colores de los “Zorros” en su cabeza.

El reconocido periodista se arriesgó y tuvo que cumplir su promesa. Bermúdez indicó que si el Atlas llegaba a ganar el campeonato, se iba a pintar el escudo del club en su “pelona”. El conjunto de Diego Cocca ganó y Bermúdez cumplió.

🤩¡@enriquebermudez pagó su apuesta como todo un caballero!🤩



🙌¡Así iniciamos #Lineade4TUDN!🙌



🔴En vivo por TUDN pic.twitter.com/zj8X040lAs — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) December 15, 2021

Enrique Bermúdez mostró el resultado de su nuevo logotipo que lucirá en su cabeza en el programa Línea de 4. Además, “El Perro” explicó las sensaciones que le dejó haber vivido la gran final entre el Club León y el Atlas, una experiencia que califica como inigualable.

“Esta Final es la más grande, no me ha tocado narrar una final de selección mexicana, ojalá me toque, pero esta, no es porque yo sea Rojinegro… he narrado Finales en Monterrey con público dividido, he narrado Cruz Azul-América, pero nunca en mi vida he visto un ambiente tan fuerte, un ambiente tan grande en 70 años como este del Atlas“, explicó el periodista.

La promesa fue difundida a través de las redes sociales y el propio Atlas compartió su fotografía he indicó que dentro del club también hay unos cuantos tatuajes pendientes. Ya no más faltan los tatuajes de su servidor, el CM y de @Salcedo_Hugo. 😁 https://t.co/VWmf8Kjsk8— Atlas FC (@AtlasFC) December 15, 2021

También te puede interesar:

· Pasión a señas: conoce a “Pepe” Loera, un aficionado invidente y sordomudo que cumplió su sueño con el Atlas [videos]

· ¿Andrés Guardado regresa al Atlas? El futbolista mexicano le mandó un mensaje a los aficionados de la Liga MX

· “Los aficionados de las Chivas deberían estar avergonzados”: periodista mexicano arremetió contra el Rebaño Sagrado