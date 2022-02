El Perro Bermúdez vs. FIFA: las razones por las que el narrador rechazó al popular videojuego a nivel Mundial

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Año a año, EA Sports saca su popular videojuego de fútbol FIFA. Esta importante saga ha generado millones y millones de dólares al rededor de todo el mundo. El narrador mexicano Enrique Bermúdez de la Serna tuvo la oportunidad de colocar su voz en las narraciones de los partidos. Sin duda alguna es un trabajo envidiable, pero que el “Perro” se atrevió a rechazar.

“Eran jornadas de ocho o nueve horas grabando, me tenía que tomar una lata de miel diaria para aguantar (la garganta), imagínate todo lo que grabábamos”, recordó Bermúdez en una entrevista con Toño de Valdez.

Desde 2006 y hasta 2012, Bermúdez fue una de las voces oficiales del legendario FIFA. Junto a Ricardo Peláez, se establecieron dentro de la franquicia e hicieron de sus voces una marca registrada. Sin embargo, el icónico narrador de Televisa y TUDN tuvo una exigencia que no supieron cumplírsela.

“Pagaban bien, hasta que me di cuenta lo que ganaban esos cuates (EA) por el jueguito, millones y millones. Pedí un aumento, no llegamos a un acuerdo y los mandé a volar, hasta ahí quedó. Un cuate de ahí me dijo: ‘Nunca nadie se atrevió a negarse a narrar el FIFA’ y le dije: ‘Pues yo soy el primero y se acabó’, así terminó“, reveló.

El adiós a Ricardo Peláez

Otro de los factores que explica Bermúdez fue la salida de Ricardo Peláez del proyecto. El “Perro” enumeró ese par de cosas que no le permitieron llegar a un acuerdo con la gerencia del videojuego. La salida de Peláez y las exigencias económicas terminaron por cerrar el ciclo entre ambos.

“A Ricardo Peláez lo llama el América y no pudo estar conmigo. Me quisieron poner a varios comentaristas, yo soy un profesional que trabaja con quien sea, pero la dupla con Ricardo estaba ya muy bien hecha. No hubo acuerdo en lo financiero ni con la nueva pareja para hacerlo, pero fue una experiencia increíble, te mete a un mundo donde no te conocen como son los chavos, te haces de nuevo público. En Argentina me llegaron a gritar ‘Tirititito’ por el FIFA, es increíble“, reconoció. Adiós, Enrique Bermúdez. Adiós, Ricardo Peláez. pic.twitter.com/UnacqDvL— andrés araujo (@Andraujo) September 30, 2012

