El polémico gesto de un jugador de la Fiorentina hacia la jefa de prensa del club que ha desatado indignación en las redes sociales [video]

La Fiorentina ha acaparado todas las miradas en los últimos días. Sin embargo, el plano deportivo no tiene al conjunto italiano en boca de todos. Un gesto calificado como “morboso” del futbolista Arthur Cabral hacia la jefa de prensa del club desató la molestia e indignación en las redes sociales.

El gesto fue producido en plena conferencia de prensa ante la mirada de los reporteros y cronistas. Cabral observó a la jefa de prensa Rossella Petrillo al mismo tiempo que pasaba su lengua por sus labios y se los mordía. Sin duda alguna, una situación un tanto incómoda.

Fiorentina forward Arthur Cabral and Rossella Petrillo 😀pic.twitter.com/V7wnZlIFS4— Hrach Khachatryan (@hrachoff) February 17, 2022

Arthur Cabral genera polémica recién llegado al club

El futbolista brasileño llegó a la Fiorentina en enero de este año. No han pasado ni dos meses y el jugador sudamericano ya se ve envuelto en su primera polémica con el club. La razón de ser de su compra fue reemplazar a Dusan Vlahovic, pero su “broma” puede generarle condicionar la imagen de sus aficionados. View this post on Instagram A post shared by Arthur Cabral (@arthurcabral98)

La periodista intentó aplacar los ataques sobre Cabral

Curiosamente, Rossella Petrillo colgó unas fotografías de la escena. La jefa de prensa de la Fiorentina publicó las imágenes junto al texto “Rey Arthur”, sin hacer alusión al enfoque que tiene al brasileño en el ojo del huracán. View this post on Instagram A post shared by Rossella Petrillo (@rossellapetrill.o)

