Xavi Hernández y su debilidad por los mexicanos: conoce a los cinco futbolistas aztecas que el entrenador del FC Barcelona ha elogiado 

Xavi Hernández es una figura respetada dentro del mundo del fútbol. El ex futbolista campeón del mundo con España en el Mundial de Sudáfrica 2010, es una de las voces capacitadas para hablar del balompié. Así lo demostró como jugador y ahora como entrenador. En este sentido resulta peculiar una especie de afinidad que tiene el estratega del FC Barcelona con los jugadores mexicanos. Han sido cinco los futbolistas aztecas que han levantado buenas impresiones a los ojos de Xavi.

Esta curiosidad surgió a propósito de sus últimas declaraciones. Xavi habló muy bien de Hirving “Chucky” Lozano previo al partido entre el Barcelona y el Napoli por la UEFA Europa League. Según datos y testimonios recolectados por Fútbol Total MX, Lozano sería el quinto jugador que Xavi le “echa flores”.

Rafa Márquez, un líder nato

“Excelente, en el aspecto humano fue muy bueno. Es una persona muy alegre, muy divertida, muy cercana, una persona trabajadora, honesta, honrada y humilde. Realmente era un tipo que era líder. Pero no desde la palabra, sino desde el compromiso”, señaló previo a un duelo entre el FC Barcelona y el Club León desarrollado en 2014.

Rafa Márquez: "I want to come back sooner rather than later. Hopefully I can grow as a manager at Can Barça, because that is my model and my philosophy. If Xavi calls me to be part of his staff, I would say yes with no questions asked." pic.twitter.com/trfWrN4c6G— Barça Universal (@BarcaUniversal) November 20, 2021

Xavi y su debilidad por Andrés Guardado

“Lo quisimos fichar para el Al Saad. Estuvimos valorando su fichaje y es un jugador que me gusta mucho. Es técnico y trabaja mucho para el equipo. Tiene pase largo y disparo. Es un futbolista muy importante para el Betis. Es el termómetro del equipo”, explicó el entrenador del FC Barcelona. Curiosamente, ambos futbolistas ejercieron funciones muy similares en cada una de sus carreras. 500 GAMES & COUNTING ⚽️🌍



Andres Guardado reaches his 500th in Europe, becoming the first Mexican player to reach this number. 🇲🇽🔥#ElTriEng pic.twitter.com/rtkA8F5Vmu— El Tri Online (@eltrionline) February 13, 2022

Marco Fabián le dejó buenas impresiones

“Xavi Hernández habló maravillas de él e incluso dijo que con todo el gusto de poderlo recomendar por todo lo que mostró”, señaló la directiva del Al Saad sobre la concepción del español sobre el actual jugador del Mazatlán FC. Marco Fabián al Medio Oriente.



El mexicano se unirá a Al Saad de Qatar, equipo que dirige Xavi Hernández. pic.twitter.com/8Zo6QqVGxE— Pablo Carrillo (@PabloCarrilloL) February 6, 2020

Giovani dos Santos no estuvo de gratis en el FC Barcelona

“Me parece un futbolista extraordinario, de nivel del FC Barcelona. Guardiola confiaba mucho en él y le daba oportunidades. Pero por circunstancias ajenas a la calidad, Giovani tuvo que buscarse la vida en otro club”, explicó el histórico jugador español. On this day in 2008, Giovani dos Santos scored a sublime hat-trick for Barcelona in La Liga 🇲🇽pic.twitter.com/sgIQUl84Db— GOAL (@goal) May 17, 2021

