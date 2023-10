David Faitelson cree que el distanciamiento de José Ramón Fernández se debe a celos laborales

Luego de 16 años en ESPN, David Faitelson cierra su ciclo en la prestigiosa cadena deportiva. Pero el reconocido periodista no podía marcharse sin sus polémicos comentarios. Faitelson tuvo una emotiva despedida con José Ramón Fernández, pero el exanalista de ESPN no habría cortado muy feliz su relación con Joserra.

A través de las redes sociales fue difundida ampliamente la emotiva despedida de José Ramón Fernández y David Faitelson. Pero tal parece que todo no andaba bien entre ambos comunicadores. El propio David Faitelson reveló cómo se desgastó la relación entre ambos después de tantos años compartidos.

El periodista nacido en Israel explicó que el distanciamiento de Joserra comenzó desde que recibió la oportunidad de estar en el programa Tercer Grado Deportivo, que se emite por Televisa. Faitelson considera que Fernández sintió celos porque él recibió esa oportunidad.

“Entiendo muy bien cómo es José Ramón, para mí se enojó porque no lo invitaron a él, yo creo que sí (fueron celos profesionales), pero también tiene que entender que en esta profesión todos tenemos un pico alto, un descenso natural, por lo que tendremos que ir abriendo espacio a las nuevas generaciones. Yo creo que José Ramón se enojó mucho por eso. De aquella relación, la amistad sí siento que se fue“, explicó Faitelson en una entrevista con Jorge Van Rankin.

Una fría despedida de ESPN

A través de las redes sociales se difundió masivamente la emotiva despedida de Joserra sobre David Faitelson. Pero el nuevo periodista de Televisa notó mucha frialdad en el mensaje de José Ramón Fernández. Faitelson esperaba más en su última emisión al lado del experimentado analista mexicano con el que compartió muchos años.

“(La despedida) fue fría, terminó hablando José Ramón hablando más de él que de mi paso por ESPN; al final de cuentas habló más de lo que hizo por mí. Todo lo que no me dijo José Ramón anoche, me lo dijeron Chuchita, José y Juan Pablo. Una familia maravillosa a la que quiero mucho“, agregó.

