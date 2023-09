David Faitelson y su salida de ESPN directo a Televisa

La noticia de la semana del deporte mexicano iba por otro camino. Los medios esperaban con ansias el desarrollo de la noticia de José Mourinho y su vínculo en México. Pero resulta que el protagonista sería David Faitelson por su previsible salida de ESPN y futura llegada a Televisa, según establecen los reportes.

David Faitelson estuvo por más de 16 años en la cadena ESPN. El polémico periodista era uno de los trabajadores que más revuelo generaba en sus redes sociales por sus opiniones. Pero ahora cambiará de casa.

David Faitelson tomó una gran decisión, en Televisa le van a pagar muchísimo más que en ESPN y ya no va a tener que aguantar a José Ramón Fernández que siempre lo trató como su pendejo.



Ojalá que le den libertad en TUDN para hablar lo que quiera.

En conversaciones con La Octava Sports, David Faitelson aseguró que seguirá siendo la misma persona, pues su actitud no es parte de un personaje creado. A pesar de que no reveló detalles de su futuro, dejó un par de frases sobre sus nuevos retos personales.

“No hay otro, yo soy el mismo y seguiré siendo así siempre. Ya veremos qué pasa en el futuro próximo, pero no tengo otra forma de ser porque yo soy auténtico, no genero un personaje. Así como estoy hablando lo hago en la mesa de mi casa, no hay nada impuesto“, explicó.

HABLÓ DEL GRAN RETO QUE TENDRÁ EN TELEVISA 😳@eliasquijadag platicó con David Faitelson sobre si seguirá siendo el mismo en su nueva televisora. “Soy auténtico y hay que luchar contra los intereses” dijo @DavidFaitelson_



Sobre el Canelo, dejó claro que no es nada personal

El periodista nacido en Israel, pero nacionalizado mexicano, indicó que en cualquier lugar de trabajo se debe remar contra los intereses editoriales. Faitelson aseguró tener la confianza de hacerlo en su nueva casa.

“En todos los foros hay que luchar contra los intereses, ese va a ser el gran reto, pero tengo confianza en que lo podré hacer”, concluyó.

David Faitelson y Televisa

Es un secreto a voces que David Faitelson se marchará a Televisa. Sin embargo, el reconocido periodista no habría develado su nuevo paso personal por algunos pendientes con la cadena ESPN. Se estima que el analista sea anunciado la próxima semana. Por lo pronto, Faitelson se encuentra cubriendo el duelo entre Jermell Charlo y Canelo Álvarez. 🗣️ "CHARLO NO DERRIBARÁ A CANELO".



Inició con todo el debate sobre la pelea entre Saúl y Jermell

