“Eso es pura mierda”: Mike Tyson criticó la pelea entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo

Saúl Álvarez se subirá al cuadrilátero este sábado 30 de septiembre para enfrentar a Jermell Charlo. El combate se desarrollará en el T-Mobile Arena de Las Vegas. A pesar de que es una pelea que ha generado expectativas por conocer el nivel del mexicano, Mike Tyson cuestionó el rival.

El exboxeador estadounidense criticó la pelea entre Jermell y el Canelo. A pesar de que es un combate que le dejara un muy buen dinero al peleador tapatío, Mike Tyson considera que el espectáculo realmente era contra Jermall.

“Creo que (Jermell) Charlo hará un mejor trabajo de lo que muchos creen, pero creo que debería ser su hermano (Jermall) quien pelee con Canelo. No sé por qué no es Jermall el rival”, dijo Miker Tyson para ESNEWS.

Jermall Charlo with Mike Tyson… pic.twitter.com/1TYrsjJgW0 — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 2, 2022

Jermall Charlo no se sube al ring desde 2021. A pesar de que Tyson lo quería como el contendiente de Canelo, el exboxeador estadounidense no entiende cómo hay peleadores que se rinden ante la adversidad y no dan un golpe sobre la mesa para sobreponerse a sus problemas personales.

“Eso es pura mierda. En la historia del boxeo eso es lo que te vuelve loco, pelear contra la adversidad y derrotarla. Eso es lo que te hace un campeón. No es el cinturón lo que te hace ser un campeón. Lo que te hace ser un campeón es cómo defiendes ese cinturón ante las circunstancias difíciles. Eso es lo que te convierte en un peleador de verdad”, explicó Tyson en referencia a Jermall.

Saúl Álvarez y Jermell Charlo se enfrentarán este sábado 30 de septiembre en un duelo que se desarrollará en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Canelo viene de superar a John Ryder en México, pero ahora deberá volver a subirse al ring para defender sus cinturones que estarán en juego sobre el cuadrilátero.

