¿Cuánto ganaría Canelo Álvarez en su pelea con Jermell Charlo?

Saúl Álvarez es uno de los peleadores más mediáticos de la actualidad. El boxeador tapatío se enfrentará a Jermell Charlo este sábado 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Canelo buscará una nueva victoria sobre el cuadrilátero y así seguir aumentando sus ganancias sobre el ring.

A pesar de su resbalón con Dmitry Bivol, Saúl Álvarez sigue siendo uno de los peleadores del momento. Los ojos de los seguidores, y también los detractores, están puestos sobre el tapatío. El mexicano volverá a subirse a un ring en las Vegas luego de un año de ausencia tras su victoria sobre Gennady Golovkin el 17 de septiembre de 2022. Además del tema deportivo, económicamente también sería un evento apetecible.

“Estoy muy agradecido, me siento muy bien para este combate. Tiene razón Jermell, no tengo nada que probar, pero especialmente esta vez tengo algo que probarle a él, porque nunca ha creído en mis habilidades, siempre ha dicho que no soy lo suficientemente bueno, así es que ahora le voy a dar la oportunidad de enseñarle que tan motivado estoy para mostrarle mis reales cualidades. Estoy listo para mostrarle a todos las habilidades que tengo”, dijo Canelo en conferencia de prensa.

¿Cuánto ganara Canelo Álvarez en su pelea?

El combate entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo también tiene el incentivo económico de por medio. Ambos boxeadores tendrán la oportunidad de disputarse un gran botín generado por los siguientes nichos: PPV (pago por evento), venta de boletos, publicidad y derechos televisivos del combate que se desarrollará en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Según informaciones del portal Celebrity Net Worth, el ganador de este combate podría llevarse a sus bolsillos la “módica” cantidad de $50 millones de dólares. Esta cifra triplica lo que consiguió el tapatío en su última pelea desarrollada en México ante John Ryder.

“No me importa lo que diga. Crea o no en sus habilidades, vengo a ganar. Vamos a buscar la forma de hacer una gran pelea. Lo que tenemos por seguro es que los fans van a ganar el sábado por la noche”, dijo Jermell Charlo sobre el combate.

