“Un verdadero campeón”: Tom Brady charla con Canelo Álvarez y se rinde ante la disciplina y fuerza del peleador mexicano

A pocos días de regresar al cuadrilátero para su pelea contra Jermell Charlo en Las Vegas, Saúl “Canelo” Álvarez tuvo una charla inédita y muy interesante con otra súper estrella de los deportes: Tom Brady, quien no pudo ocultar su admiración por el peleador mexicano.

“Él lo ha demostrado una y otra vez. Nos encanta verlo, nos encanta tenerte con nosotros”, dijo Tom Brady al saludar a Canelo Álvarez en su podcast “Let’s Go!” de este lunes. “Siempre estamos deseándote lo mejor, es un competidor increíble, un verdadero campeón, humilde, trabajador, él hace muchas cosas por la comunidad, representa a su país muy bien y cada vez que se para en el ring lo hace con profesionalismo”.

Saúl Álvarez no es un súper aficionado al fútbol americano, pero sabe perfectamente la estatura de Tom Brady como deportista, y por eso expresó honor al tener la ocasión de platicar con él. Lo hizo en inglés.

“Gracias por tus palabras, las aprecio, gracias. Y sí, yo siempre trato de hacer lo mejor que puedo y eso me funciona; me funciona porque cuando eres disciplinado y sabes que la clave para seguir ganando [es] ser leal con tu equipo, siempre ser disciplinado con tu familia, en el gimnasio, en todo, entonces vas a tener buenos resultados. Y yo aprecio que me sigas porque tú también eres un gran atleta y para mí es un honor”, le dijo Canelo al ganador de siete Super Bowls.

Por cierto, Canelo le dijo recientemente a La Opinión que su mayor orgullo en el boxeo ahora que ya tiene 33 años de edad y 20 de ellos como boxeador, es el seguir con hambre y poder hacer sacrificios para mantenerse en la cima.

Tom Brady entrevistado en una función de boxeo. Dijo que estaría en la siguiente pelea de Canelo. /Foto: Ethan Miller/Getty Images

El dato de Canelo que más asombra a Tom Brady

Hay un aspecto acerca de Canelo que tiene a Brady incrédulo: el hecho de que nunca ha visitado la lona como peleador, al menos como profesional. Y se lo dijo con gracia al mencionar que él impuso el récord como el quarterback que más veces fue golpeado en la NFL, el que más capturas acumuló.

“Ese es un logro increíble. ¿Cómo es posible?”, le preguntó Brady durante la conversación.

La respuesta fue un tanto reveladora por parte del actual campeón mundial indiscutido de los pesos supermedianos.

“Yo siempre trato de aprender en el gimnasio cómo evitar recibir golpes. Obviamente tú vas a recibir golpes en algún momento, pero son algunas pequeñas cosas que los fans tal vez no sepan”, respondió Álvarez al explicar que por ejemplo en el último minuto de los rounds se reciben golpes pero que éstos no son muy sólidos porque él en dicha instancia hace rolling.

Un entrenamiento de Canelo Álvarez trabajando en su defensa. /Foto: Matt Thomas/Getty Images

“Yo siempre trato en el gimnasio de mejorar y de no recibir golpes porque yo ya sé cómo pegar, entonces mejor siempre practico mi defensa”, agregó Álvarez. “Creo que es una de las cosas más importantes en el boxeo. Si quieres estar en la cima y si quieres hacerlo por mucho tiempo, si te pegan mucho es difícil… Si recibes muchos golpes es difícil, pero si tratas de no recibirlos puedes dedicarte a esto por siempre”.

Canelo dice que los grandes retos le hacen sentirse vivo

Canelo le dijo a Brady y al también legendario exjugador Larry Fitzgerald, quien lo acompaña en el podcast, así como al periodista Jim Gray, que él empezó en el boxeo no por ser fan del deporte, sino porque veía a sus hermanos mayores boxear, y que ama boxear. Pero el campéon aclaró:

“Si yo no tengo enfrente de mí un riesgo, si no tengo enfrente a un buen peleador, no es lo mismo, no entreno igual, porque a mí me gusta tener retos”, afirmó Canelo. “Para mí, estar en peleas grandes y en retos es lo que me hace sentirme emocionado, es lo que me motiva, por eso todavía amo el boxeo… Eso es lo que me hace sentir vivo”.

Fitzgerald, que fue uno de los mejores receptores abiertos de la NFL con 1,432 atrapadas y arriba de 17,000 yardas, subrayó que la disciplina de Canelo le impresiona, especialmente a la hora de bajar de peso para sus peleas, con todo lo que eso conlleva.

“Yo no tengo la educación de cómo alimentarme, de qué debo comer, cuándo, etc., porque yo vengo de la nada, y no tengo esos conocimientos, pero cuando tú quieres aprender entonces empiezas a ver gente, empiezas a leer y empiezas a ver todo”, comentó Álvarez.

Canelo Álvarez en un torneo de golf en Lake Tahoe en julio de 2023. /Foto: Isaiah Vazquez/Getty Images

Aplauden a Canelo por atreverse a aprender inglés y golf

Por último, ante el elogio de Jim Gray sobre la disciplina de Canelo para aprender inglés y aprender a jugar golf, el peleador tapatío reveló sus motivaciones para hacerlo.

“El inglés fue porque tengo amigos que hablan inglés a quienes aprecio y quería poder entenderlos y quería que ellos me entendieran también. Algunas veces me daba pena hablar inglés porque sabía me iba a equivocar, pero un día dije: ‘Sabes qué, es bueno equivocarse, porque así aprendes’. Esa es la forma en que aprendí, porque nunca tomé clases; lo hice viendo TV y hablando con mis amigos, es como aprendí inglés.

“En cuanto al golf, siempre que lo veía pensaba que era aburrido, y luego cuando me di cuenta de lo que es el golf… es adictivo y me hice adicto”.

Tom Brady elogió a Canelo por atreverse a hacer cosas nuevas y dio un mensaje para el público en ese sentido.

“Todo se aprende, nadie es bueno para todo, y reconozco a Canelo por hablar inglés, que es realmente difícil, aprenderlo ya siendo mayor, y aprender golf”, dijo Brady, quien se retiró de la NFL al final de la temporada pasada a la edad de 45 años.

“La gente debe intentar cosas. Solo tenemos una vida, entonces hay que intentar cosas, y por cierto, si no eres bueno en algo, ¡a quién le importa! ¿Tú crees que vas a ser excelente en todo? No, así no son las cosas, pero hay algo hermoso acerca de intentar algo y ver cómo vas mejorando… La confianza viene de construir algo, de hacer algo tú mismo y no por lo que los demás digan de ti”, aseguró Brady para concluir una charla de campeones.

