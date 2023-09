Mauricio Sulaimán asegura que pelea de David Benavídez y Canelo Álvarez podría suceder en 2024: “Es el retador oficial”

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que el esperado duelo entre David Benavídez y Saúl ‘Canelo’ Álvarez podría en el primer trimestre de 2024, ya que el Monstruo Mexicano a partir de marzo será el retador obligatorio del tapatío.

En declaraciones ofrecidas a los medios en la ciudad de México, Sulaimán expresó que todo dependerá de lo que decida hacer Canelo Álvarez porque el organismo no lo obligará a pelear con Benavídez y de lo que se decida en la próxima Convención del CMB.

“Benavídez es el retador oficial. Benavídez va a pelear no sé si en noviembre, cualquier cosa puede pasar. Canelo pelea este sábado y cualquier cosa puede pasar. Benavídez es el retador oficial del campeón a partir de marzo del próximo año, que es cuando gana su eliminatoria final. Si después del 30 (de septiembre) se programa otra pelea antes de marzo es algo que puede pasar, o pueden ellos ya llegar a una negociación, pero definitivamente está enfilada para que se llegue a dar esta pelea el próximo año”, dijo.

David Benavídez podría recibir la oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

“Ahorita no se habla nada, en la Convención obviamente va a salir lo que la Junta de Gobierno determine, pero no hay que poner fechas ni poner amenazas que no existen. Porque es muy fácil quererte hacer el macho y decir ‘te voy a obligar’, pero no es así, nosotros respetamos al Canelo, valoramos lo que ha hecho y valoramos su lugar como uno de los grandes por todo lo que ha hecho arriba del ring”, añadió.

Cabe destacar que antes de que el mexicano firmara contrato con Premier Boxing Champions (PBC), el equipo de David Benavídez le hizo una propuesta millonaria para que se llevara a cabo la esperada pelea, pero el campeón indiscutido de peso supermediano la ignoró por completo. Poco después anunció que Jermell Charlo sería su próximo oponente el 30 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas, aunque dejó abierta la posibilidad de enfrentar al mexoamericano ahora que están en la misma promotora.

Desde hace un par de años Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del tapatío, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y también muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés para que este enfrentamiento suceda. Habrá que esperar si en marzo de 2024 el mexicano por fin cumple con su obligación como campeón del CMB o elige a otro rival.

Canelo Álvarez enfrentará a Jermell Charlo el 30 de septiembre. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de las 168 libras del CMB, defendió su título al derrotar a Caleb Plant por decisión unánime el pasado mes de marzo. El mexoamericano cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

