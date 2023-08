David Benavídez no pierde las esperanzas y dice que dejará que la pelea con Canelo Álvarez suceda orgánicamente

David Benavídez, campeón interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), no pierde las esperanzas de que su pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez se lleve a cabo en un futuro, por lo que dejará que el duelo suceda “orgánicamente”.

En una entrevista con YSM Sports Media, Benavídez expresó que está dispuesto a que esta pelea se realice, pero no puede hacer nada para forzar a Canelo Álvarez, por lo que aseguró que seguirá eliminando oponentes hasta que el tapatío no tenga ningún lugar donde esconderse.

“Se siente como si se estuviera alejando, pero si no quieren que la pelea suceda, no hay nada que pueda hacer en mi poder para forzar la pelea con ellos. He sido el número uno del CMB por uno de los cinturones que él tiene durante los últimos tres años. (…) Así que, para mí, voy a seguir ganando. Si la pelea ocurre, vamos a dejar que suceda orgánicamente, pero voy a seguir golpeando a la gente frente a mí hasta que no haya ningún lugar donde esconderse”, dijo.

Canelo Álvarez podría aceptar el desafío de David Benavídez ahora que ambos están en PBC. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Simplemente hagamos que suceda. Démosle a los fanáticos lo que quieren ver. Es una de las peleas más importantes que pueden ocurrir en el boxeo en este momento. Estoy dispuesto a que esto suceda, pero no parece que ellos estén dispuestos a que eso suceda”, agregó.

Antes de que Canelo Álvarez firmara contrato con Premier Boxing Champions (PBC), el equipo de David Benavídez le hizo una propuesta millonaria para que se llevara a cabo la esperada pelea, pero el campeón indiscutido de peso supermediano la ignoró por completo. Poco después anunció que Jermell Charlo sería su próximo oponente el 30 de septiembre en Las Vegas, aunque dejó abierta la posibilidad de enfrentar al mexoamericano ahora que están en la misma promotora.

“Veremos, es posible esa pelea. Ya estamos acá en PBC y esa pelea puede ser posible. Seguramente. Si está la pelea ahí se va a hacer pronto”, dijo a la prensa en la conferencia de prensa promocional para su combate con Charlo.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo se enfrentará el 30 de septiembre en Las Vegas. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Cabe destacar que desde hace un par de años el Monstruo Mexicano ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del tapatío, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y también muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés para que este enfrentamiento suceda.

Por ahora David Benavídez está a punto de concretar las negociaciones con Demetrius Andrade para enfrentarse a finales de año y, de suceder, Stephen Espinoza, presidente de Showtime, aseguró que el ganador de este combate podría ser el próximo oponente de Canelo Álvarez en PBC.

David Benavídez, monarca interino de las 168 libras del CMB, defendió su título al derrotar a Caleb Plant por decisión unánime el pasado mes de marzo. El mexoamericano cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas.

Sigue leyendo:

· Canelo Álvarez dice que la pelea con David Benavídez es posible ahora que está en PBC

· Marco Antonio Barrera predice ganador de Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo: “Es una buena pelea”

· Jermell Charlo quiere vencer “de manera impresionante” a Canelo Álvarez en Las Vegas