Jermell Charlo reveló la táctica con la que intentará vencer a ‘Canelo’ Álvarez

A tan solo días de enfrentarse a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Jermell Charlo no tuvo reparos a la hora de revelar la estrategia de combate con la que tiene pensado intentar ganar al púgil mexicano. En una entrevista con Boxing Scene, el estadounidense puntualizó las debilidades del tapatío y cómo supone utilizarlas a su favor.

Charlo opinó que a pesar de su gran experiencia, Álvarez no sabe lidiar con la frustración, suele perder la concentración y se muestra incómodo ante peleadores con movimiento. “Cuando ‘Canelo’ se frustra, se descuida. En ese momento ya solo quiere que se termine la pelea. No lo gustan los peleadores que se mueven mucho”, aseguró.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jermell Charlo. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Debo entrenar duro, pero el peso me va a sentar muy bien (?) debo entrenar duro y ser inteligente. Sé que estoy subiendo de peso, pero eso no me va a detener de subirme al ring y hacerlo en la manera en que lo hago. Me emociona este momento”, añadió.

Más allá de la presión mediática o los pronósticos, Charlo dijo sentirse determinado a dejar todo sobre cuadrilátero, sea cual sea el resultado. “Mi corazón, mi deseo y mi determinación me darán lo que necesito para ganar”.

“Garantizo una gran noche, y van a escuchar rugir al león. No tengo excusas. Lo que tenga que pasar, que pase. Vine a ganar esta pelea. No me voy a rendir. No importa lo que los demás digan”, complementó.

El análisis de Jermell no parece estar muy alejado de la realidad, pues el entrenador de Terence Crawford, Brian McIntyre, coincidió con que uno de los factores que peor lleva Álvarez es manejar a peleadores de estilo incómodo. “Veo muchas debilidades (en el Canelo), una de ellas es que se frustra”, dijo en diálogo con Seconds Out.

“Entonces, tenemos que trabajar en doblegar su fuerza de voluntad, boxearlo toda la pelea y ni siquiera buscar el nocaut. Estar ahí, boxearlo arriba y abajo, mantenerse en movimiento. ‘Canelo’ es un peleador paciente y es un peleador de precisión. Le gusta prepararte para sus mejores golpes. Entonces hay que cuidarse de cosas como esas, y estar boxeando en círculos alrededor de él”, agregó.

Recientemente, Óscar de la Hoya también precisó que “cualquier estilo que le pongas al ‘Canelo’ y que se parezca a Bivol le va a dar problemas”. Desde el equipo de Charlo se ha tenido hermetismo cero a la hora de hablar de las estrategias boxísticas que se le aplicarán a Saúl Álvarez en el ring.

Hace poco el entrenador del estadounidense, Ronnie Shields, ofreció detalles sobre el plan de trabajo del campeón indiscutido y aseguró que la clave del pleito pasa por golpear al mexicano a la altura del cuerpo.

“Canelo’ tiene buena quijada, él tiene eso (?) hay un viejo dicho: golpea el cuerpo y la cabeza caerá (?) no se ve a muchos peleadores acercarse al cuerpo del ‘Canelo’ (y golpearlo) porque es difícil hacerlo lo suficiente”, agregó. “(Charlo) Tendrá que idear un plan para llegar a esa posición”, sentenció.

En su último combate, el pasado mes de mayo, ‘Canelo’ hizo besar la lona al británico John Ryder, pero el nocaut se le resistió y el duelo acabó resolviéndose por decisión unánime en doce asaltos. Ahora, llegará a Las Vegas con altas expectativas y un récord de 59 victorias (39 KO) y dos derrotas.

Por su parte, Jermell Charlo subió por última vez al ring en mayo de 2022, cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear al argentino Brian Castaño. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

