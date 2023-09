Freddie Roach cree que los mejores años de ‘Canelo’ Álvarez ya pasaron y vaticinó KO de Jermell Charlo

Freddie Roach es, sin lugar a dudas, una de las voces autorizadas dentro del mundo del boxeo. El legendario entrenador sorprendió a propios extraños al opinar que los mejores años de Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya pasaron, razón por la cual ve como favorito a Jermell Charlo para el 30 de septiembre en Las Vegas.

En entrevista para Boxing Scene, Roach compartió su análisis y pronóstico para el combate de indiscutidos que tendrá lugar en la T-Mobile Arena y en el que vaticinó que Charlo podría ganar por nocaut técnico.

“El ‘Canelo’ ha tenido una carrera sobresaliente. Aunque yo vi a Gennady Golovkin ganando las dos primeras peleas, me impresionó la forma en la que el ‘Canelo’ le ganó. Si Charlo estuviera peleando frente a la versión del ‘Canelo’ de antes de la (tercera) pelea con Golovkin, yo vería como favorito al ‘Canelo’. Pero ese ya no es el caso. Esta versión del ‘Canelo’ no podrá dominar a Charlo”, inició.

El coach considera que finalmente las 168 libras favorecerán a Charlo y su gran poder de pegada. “Ambos pueden pelear, pero creo que Charlo tendrá un poder de pegada que será demasiado para que ‘Canelo’ pueda asimilarlo, especialmente en ese peso más grande”.

Manny Pacquiao y el entrenador Freddie Roach. Foto: Chris Hyde/Getty Images.

“‘Canelo’ necesita mantenerse lejos del gancho de izquierda de Charlo. Pero la pregunta es, ¿puede el ‘Canelo’ mantenerse lejos del gancho de izquierda de Charlo? No creo que pueda. Es por eso que pongo favorito a Charlo, por detención. No puedo esperar por ver esta pelea”, sentenció.

Finalmente, Roach no ocultó su gusto por el estadounidense y destacó varias de sus virtudes como boxeador. “Me encanta la actitud que Charlo trae al ring. Es malvado y es desafiante, y mejor aún, respalda esa actitud con su talento. A él no lo pueden intimidar. Tiene una gran mandíbula y no tiene miedo a que le peguen. Charlo es despiadado dentro del ring”, precisó.

En su último combate, el pasado mes de mayo, ‘Canelo’ hizo besar la lona al británico John Ryder, pero el nocaut se le resistió y el duelo acabó resolviéndose por decisión unánime en doce asaltos. Ahora, llegará a Las Vegas con altas expectativas y un récord de 59 victorias (39 KO) y dos derrotas.

Por su parte, Jermell Charlo subió por última vez al ring en mayo de 2022, cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear al argentino Brian Castaño. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

Sigue leyendo:

· Eddy Reynoso reaviva la esperanza de un combate entre ‘Canelo’ Álvarez y David Benavídez

· El Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo obliga a adelantar la hora del Clásico Capitalino entre América vs. Pumas

· Sparring hizo enojar a Eddy Reynoso por revelar que ‘Canelo’ Álvarez “entrena mal”

**