Canelo Álvarez y Jermell Charlo están listos para mostrar sus habilidades en duelo de indiscutidos

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jermell Charlo declararon estar listos para mostrar sus habilidades sobre el ring en la conferencia de prensa final antes de su pelea por el campeonato indiscutido de peso supermediano del mexicano, que protagonizarán este sábado 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Durante el evento, ambos peleadores expresaron que están muy motivados con el enfrentamiento de “Indiscutido vs. Indiscutido” y dejaron claro que su objetivo final es salir con el brazo levantado del cuadrilátero.

Como Charlo ha dicho que no cree en las habilidades de Canelo Álvarez, el mexicano aseguró que le enseñará al estadounidense lo que es capaz de hacer y se demostrará a sí mismo que aún sigue en la cima de su carrera.

“Siempre ha estado diciendo que no soy lo suficientemente bueno, así es que le voy a dar la oportunidad de enseñarle cuáles son mis habilidades, me voy a divertir y les vamos a enseñar a todos nuestras cualidades verdaderas”, dijo el tapatío.

Canelo Álvarez tras su llegada a Las Vegas para su pelea con Jermell Charlo. Fotos Cortesía: Esther Lin/SHOWTIME.

“Siempre ha dicho que no cree en mis habilidades. Esta motivación para mí es muy especial y estoy listo para mostrarle a él dentro de unos días de lo que soy capaz. Nunca le pruebas nada a la gente. Siempre tienen algo que decir. Quiero demostrarme a mí mismo que todavía estoy en la cima”, agregó.

Jermell Charlo: “Vengo a ganar”

Por su parte, Jermell Charlo se mostró confiando durante la conferencia de prensa final. El campeón indiscutido de las 154 libras afirmó que -al igual que el mexicano- también tiene muchas habilidades y que lo dejará todo porque viene a ganar la pelea.

“Canelo es un peleador diferente, tiene cualidades muy diferentes a otros boxeadores, pero también yo tengo muchas habilidades y vamos a buscar la forma de hacer una gran pelea. Voy a dejar todo, soy uno de los Charlo, así que lo dejaré todo, sé que es mi momento, es mi tiempo”, indicó.

“No pases por alto mi experiencia, no pases por alto mi poder y no pases por alto mis habilidades. No importa lo que diga, vengo a ganar esta pelea. Hay mucha gente que no cree en ti, pero ya veremos el sábado. Si esa es su motivación para demostrar sus habilidades en el boxeo, que así sea. Vengo a ganar”, añadió.

Jermell Charlo quiere convertirse en uno de los grandes derrotando a Canelo Álvarez. Fotos Cortesía: Esther Lin/SHOWTIME.

Predicciones para la pelea entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo

Las predicciones sobre el ganador de la pelea se encuentran divididas porque unos aseguran que Canelo Álvarez le ganará cómodamente al estadounidense, pero otros piensan que Jermell Charlo podría dar la sorpresa y acabar con el reinado del tapatío en el peso supermediano.

De lograrlo, el campeón indiscutido de las 154 libras quiere hacer historia y convertirse -al igual que sus compatriotas Terence Crawford y Claressa Shields- como los únicos boxeadores en ser indiscutibles en dos categorías de peso.

A su vez, el mexicano intentará aumentar su legado en el deporte y borrar la imagen que dejó en sus últimas tres peleas para demostrarle a sus críticos que sigue siendo el mismo boxeador dominante de siempre y que no está en declive.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, viene de vencer a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

En cambio, Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando noqueó al argentino Brian Castaño en la revancha y se coronó como monarca indiscutido de las 154 libras. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

Sigue leyendo:

· “Indiscutido vs. Indiscutido”: Canelo Álvarez y Jermell Charlo ya están en Las Vegas (Video)

· Tim Tszyu afirma que Jermell Charlo no está al mismo nivel que Canelo Álvarez: “Obtendrá el KO”

· Óscar de la Hoya asegura que Canelo Álvarez debe noquear a Jermell Charlo para impresionar