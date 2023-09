Tim Tszyu afirma que Jermell Charlo no está al mismo nivel que Canelo Álvarez: “Obtendrá el KO”

Tim Tszyu, campeón interino de peso superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), afirmó que Jermell Charlo no está al mismo nivel que Saúl ‘Canelo’ Álvarez y aseguró que el mexicano lo noqueará este sábado 30 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En una entrevista con Fox Sports Australia, Tszyu expresó que Charlo es el más bajo de los campeones indiscutidos activos, aunque no lo resta méritos al estadounidense por sus logros en la categoría de las 154 libras. Sobre el duelo con Canelo Álvarez, el australiano está seguro de que su rival dará pelea, pero el mexicano lo dominará.

“(Charlo es) el más bajo (entre los campeones indiscutibles). Luego también tienes a tipos como Naoya Inoue y (Oleksandr) Usyk… están en niveles superiores. Son los mejores. Pero al decir eso, él (Charlo) no se queda tan atrás. Para ser un campeón indiscutible como Charlo hay que poseer algo. Y él es el número uno en la división, ha eliminado a todos los demás, pero Canelo Álvarez está en el siguiente nivel… y Charlo no está en el mismo nivel“, dijo.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo en la conferencia de prensa en Los Ángeles. Foto Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

“Ahora me siento más seguro de Canelo. Sigo pensando que pasará a las rondas posteriores y creo que Charlo será inteligente al principio y se moverá. Pero una vez que se siente contra las cuerdas, ahí es donde Canelo dominará. Obtendrá el KO. Solo con su fuerza física, su coeficiente intelectual y experiencia. Espero que esos tres factores desempeñen un papel importante en esta pelea. En realidad, no creo que el tamaño sea algo enorme. Canelo solía pelear en 154, la gente lo olvida. Y es más bajo que Charlo. Así que no creo que el tamaño influya”, agregó.

Jermell Charlo no tendrá una tarea fácil. El estadounidense subirá dos categorías de peso y, aunque el tamaño no será un problema porque es más grande que el tapatío, lo que sí podría ponerlo en desventaja frente a Canelo Álvarez es la inactividad sobre el ring, ya que tiene más de un año y medio sin pelear. Pero el campeón indiscutido de las 154 libras indicó que se ha mantenido activo en el gimnasio y confía en su fuerza y velocidad para poder derrotar al mexicano.

Cabe destacar que la OMB había ordenado a Charlo que hiciera una defensa obligatoria en 154 libras contra Tim Tszyu hace un año y medio, pero sufrió una lesión en la mano que retrasó el combate. Tras recuperarse se esperaba que a finales de septiembre se enfrentara al australiano y, en cambio, eligió pelear con el mexicano. Por esta razón, su rival será elevado a campeón completo del organismo después que suene la campana este 30 de septiembre.

Jermell Charlo quiere convertirse en doble campeón indiscutido. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando noqueó al argentino Brian Castaño en la revancha y se coronó como monarca indiscutido de las 154 libras. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, viene de vencer a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

