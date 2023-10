“No maté a nadie, ni he matado a nadie”: El Gullit Peña y su contundente respuesta a sus detractores

Carlos Peña fue, por momentos, uno de los grandes referentes de la Liga MX. Su talento lo llevó a ganar trofeos en el balompié azteca y también le permitió formar parte de la selección de México. Pero el aspecto extradeportivo manchó la carrera del Gullit al punto de salir de varios clubes por la puerta de atrás. Sin embargo, el azteca cree que las críticas sobre su vida privada fueron injustificadas.

El Gullit Peña no tenía ni un año en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos con la camiseta del Al-Dhaid. Ahora el mexicano militará en el Al-Hottin, club de la primera división de Siria. A pesar de que el azteca lucha por mantenerse activo, las críticas sobre su carrera siempre recaen sobre una cosa: sus problemas con el alcohol y actitudes reprochables fuera del engramado.

“Yo creo que esos temas polémicos, no generalizo, pero se ensañaron a veces mucho con mi persona, como de muchos jugadores. Los seguían en la vida privada cuando a veces la intención era que hablaran de uno deportivamente. Pero se ensañan no solamente conmigo, con muchos jugadores que los siguen en su vida privada cuando a veces no tienen nada de malo”, explicó Carlos Peña en una entrevista con ESPN.

Gullit Peña llega al “Real Madrid de Siria” 🇸🇾



Nueva aventura para Carlos Peña, el mexicano jugará con el Hutteen SC de la Liga Premier de Siria. El acuerdo es por un año con opción de compra ✍️



¡Éxito en esta nueva aventura, Gullit! 🍀 #gullit #gullitpeña #fútbolmexicano pic.twitter.com/WkySa3w5A3 — afizzionados (@afizzionadosmx) October 3, 2023

La última gran polémica del mexicano fue en su etapa con el Club Vida de Honduras. Carlos Peña solo estuvo siete meses vinculado al equipo. Su pasantía en el balompié hondureño empezó de muy mala manera al ser presentado públicamente en el país en una entrevista en presunto estado de ebriedad. A pesar de estas circunstancias, el Gullit no está de acuerdo con las constantes críticas que caen sobre él.

“Estoy tranquilo. Como siempre digo, no maté a nadie, ni he matado a nadie. Mi familia está bien, gracias a Dios, la gente que amo y me ama y me quieren, como aquí, estoy con ellos siempre. Entonces no hay ningún problema (…) Algunas (críticas) fueron injustas, pero estar aclarando siempre a veces es cansado. Pero no, a mí no me hicieron daño. Siempre tengo la mentalidad fuerte y con gente que me ama y amo al lado mío, todo es más fácil (…) si los juzgan por la vida privada, pues entonces es un programa de chismes”, explicó.

¿Gullit Peña con opciones de regresar a El Tri?

Con 33 años, Carlos Peña jugará en el octavo país en su carrera. En los últimos tres años, el Gullit no se ha podido asentar en ningún club, pues ha jugado en equipos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Emiratos Árabes Unidos y ahora en Siria. El mexicano intentará, en primera instancia, recuperar su nivel, pero admitió que está complicado su retorno a la selección mexicana.

“Ahorita es complicado por todos los jugadores que van estando en la selección. La verdad hay mucha calidad. Por mi edad también es difícil. Tuve muchos años en la selección, pero ahí estamos. Vamos a hacer primero bien las cosas acá en el equipo en el que vamos y ya el tiempo lo dirá”, concluyó.

