Tigres habría cerrado la puerta a Javier Aquino y se despide entre lágrimas

Javier Aquino no será más jugador de los Tigres de la UANL después de más de diez años en que tuvo que decir adiós en medio de un golpe sentimental para el jugador oaxaqueño que fue parte importante de la etapa trascendental de los felinos y que mostró el momento de desasosiego que le invadió.

“Me siento parte del club, de toda la gente que me ha abierto las puertas, estoy superagradecido con todo lo que han hecho por mí, me han hecho llegar a niveles impensados y estoy triste, no les voy a mentir, estoy bastante triste, ha sido un día muy duro, no por irme del club, ni por terminar el ciclo, simplemente por las formas”.

“Fui un jugador que lucho mucho y cuando me trajeron en el 2015 tuvo un objetivo en mente. Ha sido unos días muy tristes para mí y mi familia y no me deben nada”, expuso el delantero en una publicación de su red social de Instagram.

Aquino negó que el golpe de su salida se deba a que yéndose de Tigres perderá los privilegios salariales que gozó por más de una década, si no que representa ese sentimiento de dejar un sitio donde supo apreciar su dolor, su sentido de pertenencia.

“No se trata del dinero, se trata de las formas, del valor que te hacen sentir como ser humano, yo di todo por el club, no es una queja, es desahogarme un poquito, de la forma en la que fue la despedida. Siento que merecía un poco más, no en lo económico, simplemente fue deportivo, capaz, me redujeron una reducción salarial que a ningún jugador que jugó 50 partidos le ofrecerían, no es normal”, expuso el exjugador de Cruz Azul, Villarreal y Rayo Vallecano de España.

No aceptó una rebaja salarial



Más allá del sentimentalismo del jugador, la realidad de su salida es que Javier Aquino esperaba un mayor reconocimiento de la directiva y no que supuestamente no le ofrecieran la continuidad con una rebaja salarial que aparentemente no se le hizo justa por su trayectoria.

“NO VOY A ESTAR EN UN LUGAR DONDE NO ME QUIEREN”



Javier Aquino anunció en redes que se va de Tigres:



“Yo siempre fui entregado al club. Me hubiera gustado despedirme de otra forma”. pic.twitter.com/5csNlDSmo2 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 20, 2025

Pero como siempre ha pasado en cualquier trabajo, la directiva tomó su decisión basada en el proyecto y diseño del plantel para el próximo torneo y ahí el técnico Guido Pizarro tomó la decisión de ofrecerle esa situación laboral en la que no estuvo de acuerdo.

El futuro de Aquino estaba comprometido desde el momento en que Pizarro empezó a utilizar al novato Jesús Garza, con lo cual su participación en el primer equipo fue perdiendo fuerza hasta dejar de ser titular, aunque en la final pareció recuperar su nivel con un buen rendimiento, pero al final la decisión ya estaba tomada.

"Fue mi último baile con Tigres"🥹



Javier Aquino anuncia que ha terminado su exitoso ciclo con Tigres 🐯 donde fue multicampeón 🏆



pic.twitter.com/dL2khovLzm — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) December 21, 2025

Aquino llegó en el verano del 2015 a la institución, luego de su etapa en Europa y era uno de los elementos que ganó cinco títulos en el equipo, en el Apertura 2015, 2016 y 2017, así como en el Clausura 2019 y 2023.

Aquino, junto con Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac, era uno de los tres jugadores que formaron parte de los cinco títulos de los felinos en los últimos años.

Seguir leyendo:

– Tigres de la UANL pierden a Javier Aquino por un esguince en la rodilla izquierda

– “Todos son responsables”: Javier Aquino le tiende la mano a Diego Cocca en la selección mexicana

– Tras críticas por irse de fiesta, Javier Aquino lanza dardo a la prensa: “Mi vida personal no les interesa, se me juzga por lo que hago en la cancha”





