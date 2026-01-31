John Terry vendió camisetas de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en casi $300,000

John Terry, histórico defensor del Chelsea y de la selección de Inglaterra, volvió a ser noticia fuera de las canchas tras subastar una parte significativa de su colección personal de recuerdos futbolísticos. El exjugador puso a la venta más de 50 artículos a través de la casa estadounidense Goldin Auctions, una operación que en total generó ingresos por más de $695,000 dólares, incluyendo la prima del comprador.

Entre las piezas más llamativas estuvieron dos camisetas que pertenecen a figuras emblemáticas del fútbol mundial: una del Barcelona usada por Lionel Messi y otra del Manchester United utilizada por Cristiano Ronaldo. Solo estas dos prendas alcanzaron un valor cercano a los $300,000 dólares, reflejando el enorme interés que siguen despertando ambos futbolistas incluso años después de aquellos partidos.

La camiseta de Messi, correspondiente a un encuentro de fase de grupos de la Champions League disputado el 18 de octubre de 2006 entre el Barcelona y el Chelsea, fue vendida por $183,000 dólares. Se trata de una prenda usada en partido oficial y verificada mediante fotografías, un detalle que incrementó notablemente su valor en la subasta.

Por su parte, la camiseta de Cristiano Ronaldo pertenece a un duelo de la Premier League del 26 de abril de 2008, también frente al Chelsea. La prenda, igualmente utilizada en partido oficial, verificada y firmada por el delantero portugués, alcanzó un precio de $115,900 dólares, estableciendo un récord para una camiseta de Ronaldo vendida en subasta.

Una colección histórica y cifras récord

La venta no se limitó a Messi y Ronaldo. Terry también incluyó camisetas usadas y firmadas de otras leyendas del fútbol europeo. Una camiseta de Thierry Henry con el Arsenal, correspondiente a la temporada de los “Invincibles” y al partido del 18 de octubre de 2003 ante el Chelsea, se vendió por 98.820 dólares. En ese encuentro, Henry marcó el gol decisivo en el minuto 75.

Otra pieza destacada fue una camiseta dorada de Gianluigi Buffon, utilizada en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre Chelsea y Juventus, el 10 de marzo de 2009. Esa prenda alcanzó los 22.265 dólares, la cifra más alta pagada hasta ahora por una camiseta del legendario arquero italiano.

Además, salieron a subasta numerosas camisetas del propio Terry, tanto de su etapa con Chelsea, Aston Villa y la selección inglesa, así como prendas usadas por figuras como Frank Lampard, Steven Gerrard, Paolo Maldini, Cesc Fàbregas, Ashley Cole, Gianfranco Zola, Samuel Eto’o, Rio Ferdinand, Claude Makélélé y Marcel Desailly, entre otros.

La colección también incluyó trofeos, brazaletes de capitán, botines utilizados en partidos oficiales y espinilleras. El objeto más valioso en esta categoría fue una réplica del trofeo de la FA Cup 2007, entregada a los jugadores, que se vendió por 26.840 dólares.

Según se informó, una parte no especificada de lo recaudado será destinada a la John Terry Foundation, organización que apoya a jóvenes desfavorecidos en el Reino Unido, dándole así un componente solidario a una subasta que combinó historia, nostalgia y cifras impactantes.



