Estrategias efectivas para mantener la motivación en la pérdida de grasa abdominal

La grasa abdominal no solo afecta la estética, sino que es un factor de riesgo significativo para condiciones serias como diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y presión arterial alta. Por eso, la acumulación de grasa en la zona media debe tomarse con la importancia debida antes que sea tarde.

Existen diversos elementos que pueden llevar a la acumulación de grasa abdominal, incluyendo genética, cambios hormonales, estilo de vida y hábitos alimenticios.

Específicamente, una investigación publicada por la Universidad de Harvard revela que un tipo de proteína, denominada citocina, se produce en mayores cantidades cuando se acumula grasa en la región abdominal, la cual a su vez provoca inflamación en el organismo.

Por otra parte, la grasa abdominal también produce otra proteína llamada angiotensina, que puede provocar un estrechamiento de los vasos sanguíneos y presión arterial alta. En consecuencia, aumenta el riesgo de padecer demencia, asma y ciertos tipos de cáncer.

De acuerdo al Dr. Shiv Kumar Choudhry, cardiólogo del Hospital Fortis Escorts de Delhi, en India, la grasa abdominal es más peligrosa que la grasa almacenada en otras partes del cuerpo, recoge la BBC.

“Cuando las células de grasa abdominal se rompen, se liberan numerosas sustancias tóxicas. Estas sustancias provocan la inflamación de los vasos sanguíneos del corazón, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. También conducen a la resistencia a la insulina, lo cual eleva el riesgo de diabetes”, explica.

Estrategias para combatir la grasa abdominal

Para reducir la grasa abdominal, es esencial centrarse en ciertos puntos clave. Cinco recomendaciones para hacerlo son:

Horarios de comida. Se recalca la importancia de no cenar justo antes de dormir. Se debe esperar al menos tres horas después de comer para ir a la cama. Las calorías provenientes de los alimentos consumidos durante el día se convierten en energía para las actividades diarias, mientras que las consumidas por la noche son almacenadas en el cuerpo, lo cual conduce al aumento de peso.

Dieta equilibrada. La inclusión de fibra y proteínas para prolongar la saciedad y mejorar el metabolismo. La fibra facilita el tránsito de los alimentos del estómago a los intestinos, ralentizándolos. Entretanto, las proteínas fortalecen los músculos, aceleran el metabolismo y aumentan la capacidad para quemar calorías.

Evita alimentos procesados. Este tipo de alimentos, como el pan regular, las papas fritas y aperitivos salados, son bajos en fibra y se digieren rápidamente. Esto puede provocar un incremento repentino en los niveles de azúcar en la sangre, lo que eleva los riesgos de aumento de peso y de diabetes tipo 2.

Descanso adecuado. El sueño tiene efecto en las hormonas del hambre y control de peso. Si no se duerme lo suficiente, las hormonas del hambre pueden desear comer más. Según investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, la grelina —una hormona producida por el estómago que estimula el hambre— aumenta cuando la calidad del sueño es deficiente. También se debe evitar el estrés, pues este, activado por el cortisol, hace consumir más alimentos, a veces sin control.

Ejercicio regular: Son cuantiosas las ventajas del ejercicio para la salud y la reducción de grasa abdominal. Las actividades físicas regulares no solo reducen la grasa abdominal, sino que también aceleran el metabolismo.

Grasa abdominal en hombres y mujeres

La grasa abdominal afecta de manera diferente a hombres y mujeres debido a patrones hormonales y de distribución que influyen en su acumulación y riesgos asociados.

Distribución típica. Los hombres tienden a acumular más grasa visceral alrededor de los órganos abdominales, formando un cuerpo en “forma de manzana”, mientras que las mujeres acumulan mayoritariamente grasa subcutánea en caderas y muslos, en un patrón “pera”. Esta diferencia se debe a quilomicrones más grandes en hombres que favorecen el almacenamiento visceral, y al estrógeno en mujeres que reduce la lipólisis en áreas inferiores.

Riesgos para la salud. En hombres, la grasa visceral es un predictor fuerte de mortalidad, aumentando riesgos de diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardíacas e hígado graso. Las mujeres enfrentan menor riesgo cardiovascular con grasa subcutánea, aunque postmenopausia el patrón se asemeja al masculino por caída de estrógenos.

Consumo de alcohol

El consumo de alcohol favorece la acumulación de grasa abdominal, especialmente cuando es frecuente o en exceso, y esto se relaciona también con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad abdominal.

Cómo el alcohol aumenta la barriga

El alcohol aporta muchas calorías “vacías” (alrededor de 7 kcal por gramo) que se almacenan fácilmente como grasa, sobre todo en la zona abdominal y visceral.

Cuando el hígado metaboliza el alcohol, prioriza esa tarea y reduce la quema de otras grasas, lo que favorece que se acumule grasa en el abdomen.

Diferencia entre tipos de bebidas

Varios estudios muestran que no todas las bebidas alcohólicas tienen el mismo efecto:

La cerveza y los licores se asocian más claramente con aumento de grasa visceral y “barriga cervecera”.

El vino tinto, en consumo moderado, no aumenta tanto la grasa visceral y hasta algunos trabajos sugieren cierto efecto protector frente a esa grasa, aunque sigue aportando calorías.

Dosis y riesgo de obesidad abdominal

Estudios extensos (como el proyecto EPIC) muestran que el consumo regular de alcohol a lo largo de la vida aumenta el perímetro de la cintura y el riesgo de obesidad abdominal en hombres y mujeres.

En hombres, beber tres o más vasos diarios de cerveza puede aumentar hasta un 50% el riesgo de obesidad abdominal; en mujeres, tres o más vasos diarios lo duplican.

Recomendación práctica

Limitar el alcohol (por ejemplo, hasta 1–2 copas al día y días sin bebida) ayuda a reducir calorías y a que el cuerpo queme más grasa en lugar de almacenarla en el abdomen.

Si tu objetivo es reducir grasa abdominal, combinar el corte o moderación de alcohol con una dieta equilibrada y ejercicio aeróbico y de fuerza suele ser la estrategia más eficaz.

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