Estudio revela que el fluoruro no afecta el coeficiente intelectual

Una investigación realizada por las universidades de Minnesota, Wisconsin y Michigan concluye que la exposición al fluoruro en el agua potable durante la infancia no afecta el coeficiente intelectual durante la adolescencia o la edad adulta.

Para llegar a ese hallazgo, se analizaron datos de más de 10,000 residentes en Wisconsin que fueron seguidos desde la década de 1940 hasta la actualidad.

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), se realiza en un momento en que varios estados, incluido Florida, han implementado restricciones sobre la fluoración del agua potable. Rob Warren, autor de la investigación, declaró a ABC News que es fundamental basar las decisiones políticas en la evidencia más confiable y está dispuesto a contribuir a esa discusión.

“Las exposiciones que medimos son mucho más relevantes para las cuestiones políticas que muchas otras investigaciones”, aseguró Warren.

Desafíos y limitaciones en la investigación

Los investigadores enfrentaron limitaciones, como la falta de mediciones directas de los niveles de fluoruro en muestras biológicas.

El estudio se basó en estimaciones relacionadas con la residencia de los participantes.

Fluoruro: beneficios y críticas

El fluoruro, presente en diversas fuentes de agua y productos, es conocido por sus beneficios en la salud dental. Sin embargo, figuras públicas como Robert F. Kennedy Jr. cuestionan su seguridad y efectividad. Mientras tanto, profesionales de la salud defienden la fluoración del agua como una medida vital para prevenir caries.

El fluoruro ayuda principalmente a prevenir la caries porque fortalece el esmalte, favorece la remineralización y dificulta que las bacterias produzcan ácido que daña los dientes. También puede reducir la desmineralización, bajar la sensibilidad dental y apoyar la protección contra la placa bacteriana.

Beneficios específicos

Fortalece el esmalte dental y lo hace más resistente a los ácidos.

Remineraliza zonas del esmalte que ya han empezado a debilitarse.

Reduce la actividad de bacterias orales que contribuyen a la caries.

Disminuye el riesgo de caries, especialmente en niños y en personas con mayor riesgo.

Puede ayudar a reducir la sensibilidad dental en algunos casos.

Cómo actúa. El fluoruro funciona de dos maneras: refuerza la estructura del esmalte para que resista mejor los ataques ácidos y ayuda a reparar lesiones iniciales antes de que se conviertan en caries. En otras palabras, no solo protege, sino que también puede revertir daño temprano.

Idea práctica. Piensa en el fluoruro como una capa de refuerzo para el diente: hace que el esmalte sea menos vulnerable y le da más capacidad de recuperarse después de los ataques ácidos diarios.

Crítica a su aplicación en el agua potable

Las críticas al fluoruro en el agua potable se centran en riesgos para la salud, cuestiones éticas y falta de control individualizado. Aunque se usa para prevenir caries, opositores destacan efectos adversos por exceso.

Riesgos para la salud. Exposiciones prolongadas por encima de 1.5 ppm pueden causar fluorosis dental (manchas en dientes) y problemas óseos como osteosclerosis. En niveles altos (más de 4 mg/L), se reportan daños neurológicos, debilitamiento óseo y efectos en riñones, según estudios recientes.

Cuestiones éticas. La fluoración se considera una medicación masiva sin consentimiento informado, violando principios médicos; Europa rechazó mayormente esta práctica por eso. No se controla la dosis, ya que varía por consumo de agua individual (atletas o diabéticos ingieren más).

Impacto ambiental. Tratamientos para remover exceso generan lodos tóxicos con aluminio y fluoruro, riesgoso si no se maneja bien. La UE indica bajo impacto en concentraciones óptimas (0.8-1.5 mg/L), pero críticos cuestionan acumulación.

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