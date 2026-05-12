Nueva York llevará el Mundial a las escuelas: 50 calles serán canchas de fútbol

Nueva York empezó a vivir el Mundial 2026 antes del primer silbatazo. No en un estadio, ni en una pantalla gigante, sino en las calles frente a las escuelas públicas.

La ciudad lanzó Soccer Streets, una iniciativa que transformará cuadras escolares libres de autos en canchas temporales de fútbol, espacios de arte y celebraciones comunitarias para estudiantes de los cinco condados. El programa recorrerá 50 escuelas públicas hasta el último día de clases, el 26 de junio, como parte de la preparación local para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La propuesta busca llevar el clima mundialista directamente a los barrios, en una ciudad que espera una fuerte presencia de fanáticos durante el torneo. Aunque los partidos del área Nueva York-Nueva Jersey se jugarán en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, la ciudad quiere que el impacto cultural y comunitario también se sienta en sus escuelas, calles y espacios públicos.

Cómo funcionará Soccer Streets

Según el anuncio oficial oficial, Soccer Streets será una serie itinerante de jornadas escolares. En cada parada, la calle frente a una escuela se cerrará al tránsito y se convertirá en un espacio de juego seguro para niños y adolescentes.

Las actividades incluirán fútbol, estaciones de arte y celebraciones tipo fiesta de cuadra. La iniciativa comenzó el 1 de mayo y continuará escuela por escuela hasta el 26 de junio.

La ciudad no plantea cerrar las 50 calles al mismo tiempo ni de manera permanente. Se trata de activaciones móviles en distintos establecimientos, con cierres temporales durante las actividades. Streetsblog también reportó que algunas de estas cuadras se sumarán al programa existente de calles escolares libres de autos.

El Mundial 2026 generará miles de empleos temporales en EE.UU., pero muchas empresas exigirán documentación laboral en regla. Crédito: Imagen ilustrativa creada con AI | Impremedia

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Por qué lo hacen antes del Mundial

El Mundial 2026 será el primero con sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá, y el área Nueva York-Nueva Jersey será una de las regiones protagonistas del torneo.

La ciudad ya anunció eventos gratuitos vinculados al Mundial en los cinco condados junto al comité anfitrión NYNJ, como parte de una estrategia para extender la experiencia más allá del estadio y acercarla a comunidades que quizás no puedan pagar entradas o trasladarse a los partidos.

En ese marco, Soccer Streets funciona como una señal política y comunitaria: el Mundial no será solo para turistas, patrocinadores o fan zones masivas, sino también para estudiantes y familias de barrios donde el fútbol forma parte de la vida cotidiana.

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Fútbol, escuela y calles más seguras

La iniciativa también se conecta con una discusión más amplia en Nueva York: cómo usar las calles escolares como espacios seguros para niños.

Durante los últimos años, la ciudad expandió programas de calles abiertas, calles escolares y actividades sin autos para reducir riesgos de tránsito, ganar espacio público y promover recreación al aire libre. Soccer Streets aprovecha esa infraestructura urbana y la pone al servicio de un evento global.

El enfoque tiene un punto fuerte: no requiere construir estadios ni grandes obras. Usa una cuadra, conos, arcos temporales, personal de apoyo y programación comunitaria. Para una ciudad con poco espacio disponible, convertir por unas horas una calle en cancha puede ser más realista que esperar nuevas instalaciones deportivas en cada barrio.

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Qué escuelas participarán

La ciudad informó que el programa llegará a 50 escuelas públicas en los cinco condados, pero el calendario puede variar según la logística de cada comunidad escolar. Los eventos son gratuitos y que las calles se cerrarán para permitir que los estudiantes jueguen fútbol, hagan arte y participen en actividades comunitarias.

Para las familias, lo más práctico será consultar directamente con la escuela de sus hijos o con los canales oficiales del Departamento de Educación y del Departamento de Transporte de Nueva York, ya que las activaciones no funcionan como un parque abierto permanente, sino como jornadas programadas.

Texas será una de las grandes sedes del Mundial 2026 con estadios modernos, gran ambiente y miles de fanáticos listos para vivir la fiesta del fútbol. Crédito: Georgina Elustondo | Impremedia

Un Mundial que también se juega en los barrios

El fútbol tiene una ventaja que pocas políticas públicas logran: convoca sin demasiada explicación. En Nueva York, donde conviven comunidades latinoamericanas, africanas, europeas, asiáticas y caribeñas, la pelota suele funcionar como idioma común.

Por eso Soccer Streets puede tener un valor que va más allá de la previa mundialista. Si el programa funciona, podría dejar una pregunta instalada: cuántas calles escolares podrían convertirse con más frecuencia en espacios seguros de juego, convivencia y actividad física para chicos que crecen en barrios con poco acceso a canchas.

El Mundial pasará. Pero la necesidad de que los niños tengan dónde jugar seguirá siendo una discusión de todos los días.

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