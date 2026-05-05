Casa México Los Ángeles proyectará en vivo partidos del Mundial 2026

La Casa México Los Ángeles dio a conocer este martes 5 de mayo su calendario de actividades que tendrá durante las cinco semanas que durará el Mundial 2026.

En un comunicado, la sede oficial de hospitalidad del Gobierno de México en Los Ángeles informó que proyectará en vivo los tres primeros partidos de la Selección Mexicana de Fútbol, además de ofrecer dos festivales familiares y un concierto de salsa.

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La Casa México, que tiene su sede en LA Plaza de Cultura y Artes, en el barrio El Pueblo de Los Ángeles, inaugurará sus actividades el 11 de junio, con la transmisión del partido inaugural del Mundial 2026 entre los equipos de México y Sudáfrica, que se celebrará en la Ciudad de México.

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Posteriormente, la Casa México Los Ángeles presentará en pantalla gigante los partidos contra Corea del Sur, el 18 de junio, y frente a la República Checa, el 24 de junio.

Dependiendo del desempeño del equipo dirigido por Javier Aguirre en el Mundial, Casa México anunciará proyecciones adicionales, así como otras actividades culturales.

“Casa México Los Ángeles 2026 será un espacio de encuentro para celebrar con orgullo nuestras raíces, apoyar a la Selección Mexicana y compartir la riqueza cultural de nuestro país con todas las comunidades del sur de California”, dijo el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez.

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El cónsul expresó que el deseo de la Casa México es que cada visitante se sienta en casa y que viva una verdadera fiesta de unidad.

Casa México anunció que celebrará dos festivales familiares, el domingo 28 de junio y el sábado 11 de julio, este último con la participación de tres mariachis juveniles.

En los Días de la Familia, parte de los programas emblemáticos de LA Plaza, se ofrecerán actividades, talleres y entretenimiento para niños y adultos, con música y la presencia de distintos estados de la República Mexicana para promover su cultura, gastronomía y oferta turística.

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“LA Plaza, una institución dedicada a compartir las diversas historias de los mexicanos, los mexicoamericanos y los latinos en Los Ángeles, tiene el honor de convertirse en Casa México durante la Copa Mundial“, dijo la directora ejecutiva interina de LA Plaza de Cultura y Artes, Tracy Serrano.

“Nos entusiasma ofrecer un espacio acogedor e inclusivo para que todos se reúnan y celebren“, agregó la directiva.

Entre los conciertos anunciados por Casa México Los Ángeles 2026, se tendrá la presentación en vivo de Verano de Salsa, con La Verdad, acompañada por Super DJ Robby, el viernes 10 de julio.

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Durante las cinco semanas del Mundial 2026, los asistentes a la Casa México podrán visitar la actividad “Tejiendo redes”, de la artista Betsabé Romero, que consta de una portería escultórica, tejida con la participación de la comunidad.

La propuesta integra representaciones de jugadores de pelota prehispánica y futbolistas contemporáneos.

Casa México Los Ángeles 2026 es presentada por el Consulado General de México en Los Ángeles, LA Plaza de Cultura y Artes, Telemundo 52 y Jive Live.

Para conocer el programa completo de actividades de la Casa México Los Ángeles 2026 puede consultar este enlace.

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