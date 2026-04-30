Armando Archundia advierte del gran peligro que la afición de México podría generar para el Tricolor

El extitular de la Comisión de Arbitros de México, Armando Archundia, aseguró que el grito homofóbico que utilizan los aficionados para molestar a los porteros de los equipos rivales podría ser un grave peligro para el Tricolor en el próximo Mundial y que podría llegar hasta perder tres puntos de cualquier partido.

Entrevistado por La Opinión, Archundia expuso que los aficionados mexicanos deberían comprender o tomar en cuenta que su actitud solo perjudicará a la selección de México en la cancha y bajo ese tenor, asumir las consecuencias de su proceder.

🎥 Algunos fanáticos se levantaron de sus butacas para iniciar el grito homofóbico e invitar a otros aficionados a emularlo 🤔💥#NationsLeague pic.twitter.com/cApx1wbk6y — AS México (@ASMexico) March 25, 2024

“Es un peligro para México, indudablemente que sí, porque si se sigue el protocolo, se va a jugar el partido sin afición y con el costo de los boletos que los pague la Federación Mexicana de Fútbol. Creo que la gente que va al estadio a apoyar y respetar es bienvenida, pero qué culpa tiene de que, por un grupo de personas que no respetan, tengamos que abandonar todos el estadio”, aseguró el dirigente.

Archundia dijo que en el Mundial son más estrictos y que no permitirán ningún exceso: “Entonces, yo creo que es una llamada a tiempo para que todos apoyen. En el mundial sí se puede aplicar el protocolo. Se va a aplicar el protocolo, eso se lo firmo,”.

Resaltó que en la FIFA no se van a tentar el corazón si empieza el grito homofóbico: “En la FIFA son más estrictos y más si somos locales, por mayor razón van a tener mucho cuidado y se va a poder aplicar el protocolo.

Pero no solo en México, sino en cualquier partido que suceda, eso se va a aplicar el protocolo que no está establecido. Ya pasó contra Portugal y eso ha sido un peligro que ha rodeado a México desde hace muchos años atrás”, estableció.

🚫 NO AL GRITO HOMOFÓBICO 🚫



Así se escucha la queja del aficionado mexicano en Las Vegas ante el pésimo resultado de @miseleccionmx 🇲🇽



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Como simple referencia, Archundia expuso que: “La posibilidad de perder puntos por el grito homofóbico en los estadios es una realidad que ha amenazado a la Selección Mexicana de Fútbol durante años. La FIFA ha sancionado repetidamente a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por el comportamiento de la afición, incluyendo multas económicas significativas y partidos a puerta cerrada y en el último de los casos, la pérdida de los puntos”.

Los detalles

En ese sentido expuso que: “No es un problema ni siquiera de directivos y mucho menos de jugadores, porque a los aficionados mexicanos se les ha invitado, se les ha dicho que no acudan a ese grito. Si hay una ley que prohíbe algo, nos guste o no, tenemos que acatarla y respetarla y si no, asumir las consecuencias”, expuso el exdirigente arbitral.

¿Hasta cuándo?



Estos son algunos de los aficionados que gritaron en el Azteca, se debió haber suspendido el partido por reiteradas ocasiones pero el árbitro continuó. Esto no para con todo y que ya se implementó el Fan ID en los Estadios de México. 🗣️



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Archundia fue claro y dijo que los responsables son los aficionados directamente, porque en lugar de acudir al estadio a apoyar directamente a la selección de México, de repente, cuando no les gusta lo que ven en la cancha, empiezan a escucharse los gritos. Ya pasó en el partido contra Portugal que se activó el protocolo y eso sin duda puede ser muy perjudicial para México.

“Creo que aquí los aficionados son los responsables ya directos, porque en lugar de ir al estadio a apoyar al equipo, a la selección mexicana, es cuando más se escuchan los gritos”, destacó el dos veces mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

También destacó que: “De repente no nos gusta cómo va el juego y empezamos a gritar en lugar de ayudar y con eso tratamos de perjudicarlo. Entonces, pareciera que no somos los aficionados que quisiéramos que ganara México, por eso creo que la gente debe tomar conciencia de lo que puede llegar a perjudicar su actitud con ese grito”.

¿El grito homofóbico se hace presente en el Azteca? 🤔



Esto es lo que ocurre en el Estadio mientras el portero de Honduras realiza su despeje 🏟️⚽🇲🇽🆚🇭🇳



📹: @Ruben_Beristain



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Armando Archundia concluyó este tema con lo siguiente: “Nos guste o no nos guste o que queramos entender esa palabra, porque aquí en México es muy coloquial que lo utilicemos para muchas cosas, pero si la FIFA te dice, “Esto está prohibido.” No lo hagas, es como te dice el jugador: “Que cometa una mano evidente dentro del área, se le sanciona penal”

“Pues si la comete el jugador, el culpable es el jugador, no el árbitro, no el directivo, no nadie, y aquí me parece lo mismo. Sí, ya la FIFA dijo: “Esta palabra no se puede emplear” o este grito que hace.” Pues no lo empleemos, porque sabemos que viene una sanción importante”, concluyó.

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