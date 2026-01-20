LA Plaza de Cultura y Artes se transforma en Casa México para Mundial de Fútbol

A escasos cinco meses de que inicie el Mundial de Fútbol FIFA 2026, la alcaldesa Karen Bass anunció que la tradicional LA Plaza de Cultura y Artes del barrio El Pueblo de Los Ángeles servirá como un centro comunitario cultural con actividades relacionadas con México y la justa máxima del balompié.

“Los Ángeles es una ciudad que se define por su conexión, su cultura y su comunidad”, declaró la alcaldesa Karen Bass.

“La Casa México celebrará la pasión por el deporte, honrando al mismo tiempo las vibrantes tradiciones y la creatividad de México, uniendo a las personas con alegría, orgullo y unidad, y creando oportunidades para fortalecer esos lazos”.

El cónsul de México en Los Ángeles, Carlos González expone todo lo que habrá en la Casa México. (Araceli Martínez/La Opinión)

Señaló que no hay mejor lugar para unir a la gente que Los Ángeles: “la ciudad que nos vio nacer, honrando nuestro pasado con orgullo y mirando hacia el futuro, inspirando a la próxima generación de atletas, impulsando la economía local en beneficio de los angelinos y enalteciendo a los millones de mexicoamericanos que consideran a Los Ángeles su hogar”.

LA Plaza de la Cultura y Artes convertida en la Casa México funcionará como un centro vibrante y comunitario que reunirá el fútbol, ​​la cultura, los sabores, la creatividad y las tradiciones de México.

En colaboración con el Cónsul General de México y el Condado de Los Ángeles, esta iniciativa se basa en las prioridades de la alcaldesa Bass para los próximos grandes eventos: celebrar el talento deportivo, beneficiar a toda la comunidad y brindar a los angelinos la oportunidad de participar en los eventos deportivos.

LA Plaza de la Cultura y Artes transformada en Plaza México durante el Mundial recibirá a angelinos y visitantes. (Araceli Martínez/La Opinión)

El cónsul de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez dijo que la Casa México en Los Ángeles será un punto de encuentro para celebrar lo mejor de México: la cultura, la creatividad y la pasión por el fútbol.

“Se trata de una iniciativa sin fines de lucro diseñada para generar un impacto cultural, comunitario y social, y dejar un legado positivo más allá de la Copa del Mundo”, afirmó.

Precisó que no sería posible sin el apoyo de patrocinadores y comités anfitriones.

“Cualquier excedente que quede, se usará para el programa de becas Alas, una iniciativa patrocinada por el Consulado de México en Los Ángeles que sirve para apoyar a los estudiantes de secundaria que son son aceptados en los colegios y universidades en el sur de California”.

Y añadió que la Casa México quiere ser un modelo no solo para el Mundial sino para las Olimpiadas del 2028 que también vendrán a Los Ángeles.

“El hecho de que la Copa Mundial sea organizada por tres países como Canadá, Estados Unidos y México manda un fuerte mensaje en favor de la integración de Norteamérica. México es el socio comercial número uno de Estados Unidos, y Norteamérica es la región más competitiva del mundo”.

Terminó diciendo que Casa México mostrara lo que pueden hacer juntos.

LA Casa de la Cultura y las Artes será la Casa México durante el Mundial 2026. (Araceli Martínez/La Opinión)

Estará abierta al público del 11 de junio al 19 de julio de 2026, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante más de cinco semanas, la Casa México ofrecerá una programación gratuita que incluirá transmisiones en vivo de los partidos de la Selección Nacional de México y de otras selecciones, música, artes visuales, actividades culturales y eventos especiales de los estados mexicanos para mostrar su cultura, gastronomía, artesanías y atractivos turísticos.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a la Casa México Los Ángeles 2026 a LA Plaza de Cultura y Artes en un momento en que nuestra comunidad necesita más que nunca espacios de alegría, pertenencia y orgullo cultural”, declaró Leticia Rhi Buckley, directora ejecutiva de LA Plaza de Cultura y Artes.

“El fútbol es un lenguaje universal que une a personas de diferentes países y generaciones, y esta colaboración refleja ese espíritu. LA Plaza se encuentra en el corazón de la historia cultural de nuestra ciudad, lo que la convierte en el lugar ideal para un evento que nos une a través de nuestra herencia y nuestras esperanzas”.

Leticia Buckley, Directora Ejecutiva de LA Plaza de Cultura y Artes. (Araceli Martínez/La Opinión)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dará comienzo el 11 de junio de 2026, y regresa al país después de 30 años, lo que añade una dimensión histórica al evento y marca un momento cultural sin precedentes en Estados Unidos.

Las casas comunitarias son espacios culturales dinámicos organizados por los países participantes durante grandes eventos deportivos como la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

La concejal Ysabel Jurado dijo que no hay mejor lugar para la Casa México que LA Plaza. (Araceli Martínez/La Opinión)

Estos espacios van más allá de simples lugares para ver los partidos: son vibrantes escaparates donde las naciones celebran a sus atletas, comparten sus tradiciones y se conectan con el mundo.

Si quieres conocer más, visita Casas de la Hospitalidad aquí here