FIFA Fan Festival de Los Ángeles 2026: boletos desde $10, partidos en vivo y una fiesta mundial imperdible

A solo 50 días del arranque del Mundial 2026, la ciudad de Los Ángeles se prepara para recibir a miles de aficionados con el FIFA Fan Festival de Los Ángeles, un evento oficial que ya tiene boletos a la venta y que promete ser uno de los mayores atractivos fuera de los estadios.

Del 11 al 14 de junio de 2026, el histórico Los Angeles Memorial Coliseum será el epicentro de esta celebración global, donde el fútbol, la cultura y el entretenimiento se fusionarán en una experiencia única del Mundial 2026.

Toma aérea del Memorial Coliseum. Crédito: FIFA Fan Festival de Los Ángeles | Cortesía

Partidos en vivo: calendario del FIFA Fan Festival 2026

Los asistentes podrán disfrutar de transmisiones en pantallas gigantes con encuentros del Mundial 2026 en tiempo real:

Jueves 11 de junio

3 PM ET / 12 PM PT: México vs. Sudáfrica

3 PM ET / 12 PM PT: Viernes 12 de junio

3 PM ET / 12 PM PT: C anadá vs. Bosnia y Herzegovina

9 PM ET / 6 PM PT: Estados Unidos vs. Paraguay

3 PM ET / 12 PM PT: C 9 PM ET / 6 PM PT: Sábado 13 de junio

6 PM ET / 3 PM PT: Brasil vs. Marruecos

9 PM ET / 6 PM PT: Haití vs. Escocia

6 PM ET / 3 PM PT: 9 PM ET / 6 PM PT: Domingo 14 de junio

1 PM ET / 10 AM PT: Alemania vs. Curazao

4 PM ET / 1 PM PT: Países Bajos vs. Japón

Experiencia completa: fútbol, cultura y entretenimiento

El FIFA Fan Festival ofrecerá mucho más que partidos en vivo, convirtiéndose en un punto de encuentro internacional:

Transmisiones en pantallas gigantes con ambiente inmersivo

Shows en vivo, entretenimiento y activaciones culturales

Experiencias interactivas para aficionados de todas las edades

Espacios diseñados para convivir y celebrar el fútbol global

“El FIFA Fan Festival será el punto central de reunión para la FIFA World Cup en Los Angeles, reuniendo a aficionados de todo el mundo para celebrar el juego y la cultura que lo rodea”, afirmó Kathryn Schloessman, CEO del Comité Organizador de Los Ángeles 2026, mediante un comunicado de prensa.

“Estamos emocionados de invitar a los angelinos y a visitantes de todo el mundo a ser parte de esta celebración inaugural única en una generación, mientras nos preparamos para dar inicio a la FIFA World Cup 2026 aquí en Los Ángeles”, complementó.

Gastronomía internacional: sabores del Mundial en Los Ángeles

Uno de los grandes diferenciadores será la oferta culinaria, inspirada en los países participantes del torneo. Los asistentes podrán encontrar desde comida sudafricana y brasileña hasta opciones mexicanas, japonesas, alemanas y marroquíes, además de propuestas locales que reflejan la diversidad gastronómica de Los Ángeles.

Boletos FIFA Fan Festival de Los Ángeles: precios y acceso

El FIFA Fan Festival de Los Ángeles busca ser incluyente y accesible para todo tipo de público:

Entrada general: $10 dólares (con cargos incluidos)

$10 dólares (con cargos incluidos) Niños menores de 12 años: entrada gratuita

entrada gratuita Entrada premium: $30 dólares con acceso a zona exclusiva con hospitalidad, sombra, aire acondicionado y alimentos

El evento es organizado bajo el sello de la FIFA y se anticipa una alta demanda conforme se acerque la inauguración.

Cómo llegar al Los Angeles Memorial Coliseum

La organización recomienda el uso de transporte público para facilitar el acceso al Los Angeles Memorial Coliseum. La línea E (Expo) cuenta con estaciones cercanas, además de opciones de transporte privado y estacionamiento limitado en los alrededores.

“La experiencia del FIFA Fan Festival comienza en el Metro, donde los pasajeros pueden celebrar con otros aficionados mientras se dirigen a los eventos”, señaló Stephanie Wiggins, CEO de Metro. “Con opciones de transporte convenientes, accesibles, seguras y confiables, Metro está facilitando que tanto los angelinos como los visitantes lleguen al FIFA Fan Festival y disfruten de todo lo que nuestra región tiene para ofrecer”.

Un evento clave rumbo al Mundial 2026

El FIFA Fan Festival de Los Ángeles apunta a ser uno de los eventos más buscados en tendencias deportivas y plataformas como Google Discover, consolidándose como una experiencia imperdible del Mundial 2026.

“El FIFA Fan Festival es donde late el corazón de la Copa Mundial de la FIFA”, aseguró Cobi Jones a través del comunicado. “Este verano, Los Ángeles no solo será sede de partidos, será anfitrión del mundo. Desde el Los Angeles Memorial Coliseum hasta los vecindarios de la región, este festival oficial reunirá a las personas para celebrar el juego, la cultura y la increíble diversidad que hace especial a la ciudad. Será un momento único en una generación y no puedo esperar a ver a aficionados de todas partes vivir el Mundial al estilo de Los Ángeles”, expresó el exfutbolista.

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