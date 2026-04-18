Tim Howard cree que Estados Unidos no tendrá problemas en la fase de grupos del Mundial

En medio de las dudas y críticas por el rendimiento de la selección estadounidense antes del Mundial de 2026, Tim Howard mostró una gran confianza. El exarquero de Estados Unidos cree que la USMNT no tendrá problemas en la primera fase de la Copa del Mundo.

Tim Howard ofreció su análisis en el podcast Unfiltered Soccer. El exarquero de la selección mexicana se mostró confiado ante el reto inicial de Estados Unidos en el Mundial.

“¿Estás preparado? Van a pasar de la fase de grupos sin esfuerzo”, dijo el exguardameta. Estados Unidos fue emparejado en el grupo D. La USMNT se medirá ante Paraguay, Australia y Turquía.

La confianza de Tim Howard es de tal magnitud que considera que Estados Unidos terminará primero en su grupo. Paraguay es una selección compleja que vuelve firme a una Copa del Mundo después de su buen paso en Conmebol; Australia generalmente da espectáculo en los Mundiales y Turquía cuenta con una plantilla que merece respeto.

“Juegan contra un tercer clasificado, lo que supone dieciseisavos de final; es decir, tienen que llegar a octavos de final y jugar un partido importante. No lo han hecho”, dijo Howard al considerar que Estados Unidos quedará primera en su grupo.

El presente de la USMNT

Mauricio Pochettino ha tenido problemas con la selección estadounidense en los últimos partidos amistosos. En los dos primeros duelos de 2026, la USMNT no pudo competir ante rivales europeos.

En el primer duelo contra Bélgica cayeron derrotados con un marcador de 2-5; cuatro días más tarde se enfrentaron a Portugal y sumaron una nueva derrota por 0-2. El conjunto de Pochettino no ha podido dar un golpe sobre la mesa en duelos de nivel ante posibles rivales de unos octavos de final.

Sigue leyendo:

– Mauricio Pochettino estaría en carpeta del Real Madrid

– Mauricio Pochettino y su paso tambaleante por Estados Unidos

– Santiago Giménez analiza su posible convocatoria al Mundial de 2026

– David Ospina apunta a un histórico Mundial para Colombia