¿Cuándo regresa Lionel Messi a la acción con el Inter Miami?

Lionel Messi tuvo una buena actuación en el Mundial de 2026. En poco más de un mes Messi jugó ocho partidos con el conjunto Albiceleste. En el Inter Miami espera su retorno. Ya hay algunas fechas claves para su posible regreso.

Argentina llegó a la final del Mundial. Entre el 16 de junio y el 19 julio Messi jugó ocho partidos. El resultado en la final no fue el esperado. El futbolista del Inter Miami jugó hasta tres tiempos extras en la Copa del Mundo.

Tras la final del Mundial, Lionel Messi tomó un descanso obligatorio. Instituciones como FIFA y FIFPRO le recomiendan a los clubes otorgar hasta 21 días de descanso a los jugadores que estuvieron en el Mundial.

?¡¡MESSI APARECIÓ DONDE NADIE LO ESPERABA!! ???



?? El campeón del mundo pasó por Arroyo Seco, disfrutó de un partido de fútbol, compartió mates, se tomó fotos con la gente y firmó autógrafos, regalando un momento inolvidable para todos los presentes.



¿Te imaginas? pic.twitter.com/0haL3DMywl — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 28, 2026

Esta es la principal razón por la que Lionel Messi no ha estado en las convocatorias ni en los entrenamientos del Inter Miami en su regreso a la actividad en la MLS. Messi tampoco estará en el MLS All Star Game.

¡QUE PLACER VERTE OTRA VEZ, LEO! ??



?? Messi, presente en el partido de Primera C entre Leones FC y Central Córdoba pic.twitter.com/2rDGiukqvw — Diario Olé (@DiarioOle) July 25, 2026

El regreso de Lionel Messi

Existe un par de fechas que han sido mencionadas en varios medios locales sobre el regreso de Lionel Messi. El primero de ellos es el 1 de agosto. En esta fecha el Inter Miami recibirá al Columbus Crew en el Nu Stadium del Miami Freedom Park en Miami, Florida. Sin embargo, las posibilidades son bajas.

La siguiente fecha en el radar tiene más sentido. Lionel Messi podía regresar al banquillo del Inter Miami el 5 de agosto. En esta fecha las “Garzas” debutarán en la Leagues Cup. El rival será el Atlético San Luis en el mismo Nu Stadium.

Lionel Messi regresará a la actividad después de disputar 741 minutos con la selección de Argentina. El capitán de la Albiceleste mantuvo un buen ritmo. Messi convirtió 8 goles y concedió 4 asistencias.

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