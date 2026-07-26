DT del Inter Miami revela el estado de salud de Germán Berterame tras ser trasladado de urgencia

La victoria del Inter Miami por 1-0 sobre CF Montreal quedó marcada por el preocupante momento que vivió Germán Berterame, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en ambulancia tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante el encuentro disputado en el estadio Saputo.

Al finalizar el partido, el entrenador Guillermo Hoyos ofreció un parte médico alentador sobre el delantero, quien fue trasladado a un hospital para realizarle estudios tras perder el conocimiento después del impacto.

Guillermo Hoyos confirma que Germán Berterame está consciente

El incidente ocurrió cuando Germán Berterame recibió un codazo de Efraín Morales dentro del área. Tras el contacto, el atacante cayó de forma aparatosa al césped y requirió atención médica inmediata, por lo que el cuerpo médico del Inter Miami solicitó el ingreso de una ambulancia.

“Lo que le pasó a Germán fue un golpe muy, muy duro. En cuanto a la jugada, es obvio que hubo un codazo, por eso se pitó penalti; cayó como un peso muerto”, explicó Guillermo Hoyos al término del encuentro.

El estratega también detalló que el delantero reaccionó favorablemente después de recibir atención médica.

“Creo que, dada la gravedad del impacto, probablemente ya estaba inconsciente. Recibió un codazo y se golpeó fuerte contra el suelo, pero gracias a Dios se está recuperando bien. Está consciente y su familia está al tanto de todo y tranquila. Lo más importante es que está bien, y ahora está bien. Nos impactó a todos porque no sabíamos qué hacer. Fue un momento de gran desesperación y profunda tristeza, porque iba más allá del resultado, del fútbol y todo eso; se trata de una vida humana, eso es lo que más importa. Así que solo esperamos que todo salga bien”.

Berterame fue sometido a estudios médicos tras el partido

Después del encuentro, Guillermo Hoyos confirmó que Germán Berterame permaneció en una clínica para realizarse diversas pruebas que permitan descartar una lesión de mayor gravedad.

“Los propios jugadores ayudaron a traer la camilla rápidamente, y la ambulancia llegó enseguida. Fue una respuesta muy rápida para ayudar a Germán. Ahora mismo está en la clínica haciéndose pruebas, pero está bien”, comentó el entrenador.

La rápida actuación del personal médico y de los jugadores permitió que el delantero recibiera atención especializada apenas unos minutos después del fuerte impacto.

Luis Suárez dedicó el gol a Germán Berterame

El partido se reanudó con el cobro del penal señalado tras la falta sobre Germán Berterame. Luis Suárez fue el encargado de ejecutar la pena máxima y anotó el único gol del encuentro para darle el triunfo al Inter Miami.

El Pistolero ??? pic.twitter.com/1mw2fIjfOg — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2026

Tras marcar, el delantero uruguayo celebró levantando la camiseta de Berterame junto a sus compañeros, en un gesto de apoyo mientras el atacante era atendido por los servicios médicos.

La victoria también estuvo marcada por el debut del mediocampista Casemiro con el Inter Miami, en un encuentro que terminó pasando a segundo plano debido a la preocupación por el estado de salud del delantero.

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