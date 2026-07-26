Escalofrío en Montreal: Berterame es hospitalizado de urgencia tras brutal golpe en la cabeza



El duelo correspondiente a la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el CF Montréal y el Inter Miami CF quedó marcado por el drama y la incertidumbre. El delantero mexicano Germán Berterame encendió las alarmas rojas en el Estadio Saputo tras sufrir un impactante traumatismo craneal que le impidió continuar en el encuentro, obligando el ingreso de una ambulancia directamente al terreno de juego.

A pesar del amargo escenario, la escuadra de Florida logró sobreponerse para firmar una victoria por la mínima diferencia (0-1).





El momento del impacto: Conmoción en el área canadiense



Alrededor del minuto 70 del compromiso, las Garzas hilvanaron una ofensiva aérea que buscaba romper el empate sin anotaciones. En su intento por conectar el esférico dentro del área chica, Berterame saltó con determinación, pero impactó su cabeza de manera violenta contra la del defensor central de Montreal, Efraín Morales.



La peor parte la llevó el ariete azteca, quien cayó completamente noqueado y desmadejado sobre el césped, mostrando aparentes espasmos que horrorizaron a los futbolistas de ambos planteles. De inmediato, compañeros como el colombiano Brayan Vera gesticularon desesperadamente hacia la banca exigiendo la intervención médica urgente.



El protocolo de conmociones de la liga se activó de manera inmediata. Tras varios minutos de estabilización en cancha por parte de los médicos de Miami y del inmueble canadiense, se determinó el traslado inmediato del futbolista en ambulancia hacia una clínica local para someterlo a estudios neurológicos y tomografías profundas.



Luis Suárez define desde los once pasos y rinde tributo



En el estricto plano deportivo, la jugada donde se originó la aparatosa lesión no quedó impune. El cuerpo arbitral, auxiliado por el sistema de videoarbitraje (VAR), determinó que la imprudencia defensiva sobre Berterame constituyó una pena máxima. El encargado de asumir la responsabilidad fue el histórico uruguayo Luis Suárez, quien con una genialidad “a la Panenka” batió las redes del arquero Sebastian Breza al minuto 81.

El Pistolero ??? pic.twitter.com/1mw2fIjfOg — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2026







📊 Estadísticas Finales del Encuentro



⚽ Marcador final: CF Montréal 0 – 1 Inter Miami CF

⏱️ Posesión del Balón: CF Montréal 42% – 58% Inter Miami CF

🏹 Remates Totales: CF Montréal 7 – 17 Inter Miami CF

⚠️ Faltas Cometidas: CF Montréal 7 – 14 Inter Miami CF



En lugar de celebrar la anotación que extendió la racha ganadora del club, “El Pistolero” corrió hacia el banquillo visitante, tomó la camiseta número 19 de Germán Berterame y la extendió con orgullo frente a las cámaras en un emotivo homenaje a su socio de ataque.

Se vivieron minutos de tensión en Montreal. Germán Berterame fue a disputar un balón y chocó con un defensa, lo peor fue la caída. El delantero cayó noqueado y entró la ambulancia al terreno del Saputo Stadium. Luis Suárez le dedicó su gol de penal. ¡Fuerza, Berte! ??????? pic.twitter.com/eoEHbYgJ5c — AS USA Latino (@US_diarioas) July 26, 2026

El atacante mexicano, quien reaparecía como titular indiscutible en este partido tras su exclusión de la pasada Copa del Mundo 2026, había estado firmando una sólida mancuerna con Suárez en ausencia de las principales estrellas de la franquicia.



Debut de Casemiro y reporte médico alentador



Más allá del resultado y el percance, el cotejo también albergó noticias de alto impacto técnico con el debut oficial del mediocampista brasileño Casemiro, quien disputó los 90 minutos inyectando jerarquía a la medular del Inter Miami. Esto ocurre mientras el cuerpo técnico continúa dosificando las cargas físicas de figuras como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes se espera regresen a las convocatorias en las próximas semanas.



Al término del cotejo, el estratega de Miami, Guillermo Hoyos, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para calmar la angustia generalizada:

Casemiro makes his MLS debut ?? pic.twitter.com/ZhHHaQHSk7 — Major League Soccer (@MLS) July 25, 2026





“Ha sido un golpe muy duro… Realmente vivimos momentos de gran desesperación en la banca. No obstante, gracias a Dios, Germán ya se está recuperando en la clínica. Se encuentra totalmente consciente, estable y bajo estricta observación médica. Su familia ya fue notificada de toda la situación y están más tranquilos”, puntualizó el timonel.

??Guillermo Hoyos: "Berterame está consciente y está bien. El golpe fue muy fuerte pero se está recuperando" pic.twitter.com/30w2PMKs8l — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2026



Se espera que en las próximas 24 horas el departamento médico del Inter Miami emita un parte oficial definitivo para diagnosticar el alcance exacto del traumatismo y dictaminar el tiempo estimado que Berterame permanecerá alejado de los terrenos de juego.

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