American Airlines endurece reglas para cargadores portátiles ante alerta por incendios de baterías de litio

En un esfuerzo por frenar el creciente número de incidentes de seguridad en las nubes, American Airlines anunció cambios drásticos en su política para los pasajeros que viajan con accesorios tecnológicos.

A partir de este viernes 1 de mayo, la aerolínea con sede en Texas impondrá límites estrictos al uso y transporte de cargadores portátiles y baterías de iones de litio, sumándose a una tendencia que ya es estándar en la industria aérea estadounidense.

La nueva normativa estipula que los viajeros solo podrán llevar un máximo de dos cargadores portátiles por persona, y cada uno deberá tener una capacidad que no exceda los 100 vatios-hora. Esta medida representa un endurecimiento significativo frente a las reglas anteriores, que permitían hasta cuatro unidades bajo ciertas condiciones de potencia.

.@AmericanAir is limiting flyers to two power banks starting May 1st–each are not to exceed 100 watt-hours. Flyers must keep portable chargers visible when in use and always within reach while onboard.

Chargers must not be stored in overhead bins or recharged while on the plane — Kris Van Cleave (@krisvancleave) April 28, 2026

Seguridad a la mano y fuera de los compartimentos superiores

El cambio no solo limita la cantidad de dispositivos, sino también su ubicación estratégica dentro de la cabina. Según informó la aerolínea, los cargadores deberán estar siempre al alcance del pasajero o a la vista del personal de vuelo mientras se utilicen. Queda estrictamente prohibido guardarlos en los compartimentos superiores (overheads), donde un posible incendio o sobrecalentamiento pasaría desapercibido para la tripulación.

“Sabemos que nuestros clientes dependen de estos dispositivos, pero para garantizar la seguridad a bordo, exigimos que estén fácilmente accesibles”, declaró la compañía en un comunicado. Además, se prohíbe terminantemente recargar estas baterías externas utilizando las tomas de corriente del avión, una práctica común que ahora se considera un riesgo innecesario.

La aerolínea recordó que la mayoría de sus asientos ya cuentan con puertos de carga integrados, por lo que el uso de baterías externas debería ser mínimo.

DYK lithium batteries can overheat and even ignite? That's why spare and loose lithium batteries are forbidden in checked bags whether in packaging, in their chargers, or as rechargeable power banks. Learn about safe packing with batteries at https://t.co/EJUP1TPHa3, and check… pic.twitter.com/0x4cO5noo7 — The FAA ✈️ (@FAANews) June 14, 2025

El peligro invisible: Casi 100 incidentes en el último año

La urgencia de estas medidas no es casualidad. Los datos de la Administración Federal de Aviación (FAA) son alarmantes: en 2025 se registraron casi 100 incidentes relacionados con humo, fuego o calor extremo provocados por baterías de litio en vuelos comerciales. En lo que va de 2026, ya se han reportado 32 casos adicionales.

Uno de los eventos más graves que motivó esta precaución ocurrió en enero de 2025 en un vuelo de Air Busan, donde una batería defectuosa provocó un incendio que perforó el techo de la aeronave, obligando a una evacuación de emergencia.

American Airlines no es la única en blindarse. Southwest Airlines recientemente fue más allá, limitando a sus clientes a una sola batería por persona. Por su parte, Delta Air Lines también adoptará el límite de dos cargadores a partir de mayo, alineándose con las preocupaciones de seguridad nacional.

Para la comunidad viajera, especialmente en ciudades de alto flujo tecnológico como Los Ángeles, esta medida implica un cambio de hábito. Los expertos recomiendan revisar las etiquetas de sus dispositivos antes de llegar al aeropuerto para evitar que sus accesorios terminen en los depósitos de seguridad de la TSA. La prioridad es clara: evitar que un simple accesorio de bolsillo se convierta en una amenaza mortal a 30,000 pies de altura.

Sigue leyendo: