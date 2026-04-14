Vuelo de American Airlines aterriza de emergencia en Arizona por incendio a bordo

Un vuelo de American Airlines con destino a Miami fue desviado de emergencia a Tucson tras registrarse un incendio en la cocina del avión en pleno trayecto. La aeronave aterrizó de forma segura y no se han confirmado heridos.

El incidente ocurrió la tarde del lunes, cuando se detectó fuego en la zona de la cocina del avión, conocida como galley, de acuerdo con el portal Tucson Scanner.

Ruta interrumpida

La aeronave cubría la ruta entre Phoenix Sky Harbor International Airport y Miami International Airport.

El vuelo, identificado como American Airlines 1429, despegó alrededor de las 12:15 p.m. y fue desviado aproximadamente 75 minutos después, aterrizando cerca de la 1:30 p.m.

El piloto decidió realizar un aterrizaje preventivo tras detectarse el incendio, que habría estado confinado al área de preparación de alimentos.

Hasta el momento no se ha confirmado la causa del fuego y hay información oficial sobre personas heridas.

Las llamas fueron contenidas antes del aterrizaje. Equipos de emergencia esperaban en pista al momento del aterrizaje para atender la situación.

El incidente ocurre en medio de crecientes preocupaciones en la industria aeronáutica por incendios a bordo, especialmente relacionados con baterías de litio en equipajes.

Las aerolíneas han reforzado medidas para evitar que estos dispositivos sean transportados de forma inadecuada, debido al riesgo de sobrecalentamiento y combustión.

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