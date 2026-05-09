Un avión de Frontier atropelló a una persona cuando despegaba de Denver rumbo a Los Ángeles

Un avión de Frontier atropelló fatalmente a una persona en Denver mientras despegaba con destino a Los Ángeles el viernes por la noche, según informaron la aerolínea y el Aeropuerto Internacional de Denver.

El Airbus A321 despegaba de Denver con destino a Los Ángeles cuando la persona cruzó la pista alrededor de las 23:19, según comunicados emitidos por Frontier Airlines y el aeropuerto de Denver.

El aeropuerto informó que la persona falleció en el accidente, aunque su identidad no ha sido revelada. De acuerdo con los primeros reportes, saltó la valla perimetral del aeropuerto y fue atropellada dos minutos después mientras cruzaba la pista.

Según Frontier, se reportó humo en la cabina tras el accidente. Los pilotos cancelaron el despegue y detuvieron el avión. Los pasajeros fueron evacuados mediante toboganes y posteriormente trasladados en autobús a la terminal.

Statement from DEN on incident tonight: Frontier Flight 4345 reported striking a pedestrian during takeoff at DEN at approximately 11:19 p.m. on Friday, May 8, 2026. There was a brief engine fire that was promptly extinguished by the Denver Fire Dept. (1/2) — Denver Int'l Airport (@DENAirport) May 9, 2026

No se reportaron heridos de gravedad entre los 224 pasajeros y los siete miembros de la tripulación, informó Frontier. El aeropuerto indicó que 12 personas reportaron heridas leves, cinco de las cuales fueron trasladadas a hospitales locales.

John Anthens viajaba con su hijo, Jacob, y habló con CBS News tras el incidente. Relató que estaba sentado junto a una ventana sobre el ala y notó una chispa, seguida de lo que describió como una gran explosión en el ala y el área del motor.

Añadió que, tras la explosión, los pasajeros gritaban y una densa humareda llenó la cabina. Después de desembarcar, Anthens calculó que él y los demás pasajeros esperaron en la pista, a la intemperie, durante aproximadamente una hora antes de que llegaran los autobuses para transportarlos de regreso a la terminal.

Frontier informó que está investigando el incidente. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) también ha sido notificada.

La causa del incidente, incluido el incendio del motor, aún no se ha determinado. La pista 17L, donde ocurrió la colisión con el peatón, permanecerá cerrada para la investigación y se espera que reabra el sábado.

El aeropuerto informó que la valla perimetral de las instalaciones permanece intacta y que no se cree que la persona sea empleada del aeropuerto. El secretario de Transporte, Sean Duffy, se refirió a la persona como un “intruso” y afirmó que las autoridades locales también están investigando el incidente.

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