Controlador aéreo admite haber “metido la pata” en accidente fatal en aeropuerto LaGuardia

Una tragedia aérea en el aeropuerto LaGuardia, que cobró la vida de dos pilotos, ha tomado un giro dramático tras la difusión de audios de control de tráfico donde el encargado de la torre admite su responsabilidad. “Metí la pata”, se escucha decir al controlador minutos después del impacto entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos.

El fatal incidente ocurrió en la Pista 4 del aeródromo neoyorquino, cuando el vuelo 8646 de Air Canada Jazz, un CRJ-900 procedente de Montreal con 72 pasajeros a bordo, colisionó a unos 210 kilómetros por hora contra una unidad de emergencia de la Autoridad Portuaria.

Un error humano bajo investigación

De acuerdo con las grabaciones obtenidas por el portal LiveATC.net, el controlador aéreo se encontraba gestionando una emergencia previa cuando autorizó al camión de bomberos a cruzar la pista activa. El vehículo se dirigía a auxiliar a otra aeronave que reportó un olor extraño en la cabina.

En un intento desesperado por frenar el desastre, se escucha al controlador gritar: “¡Alto, alto, alto, camión 1!”, pero el aviso llegó demasiado tarde. En una conversación posterior con un piloto de Frontier Airlines que presenció el choque, el trabajador de la torre confesó su agobio: “Estábamos lidiando con una emergencia antes. Metí la pata”.

El saldo del accidente es de dos muertos —el piloto y el copiloto del avión— y varios heridos, incluyendo a los conductores del camión de bomberos. De las 41 personas que fueron trasladadas a hospitales locales, 32 ya han sido dadas de alta.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya envió un equipo de investigadores para determinar si la fatiga o la falta de personal, derivada de las recientes tensiones presupuestarias en el Departamento de Seguridad Nacional, influyeron en el error. Mientras tanto, el aeropuerto permaneció cerrado hasta la tarde del lunes, dejando a miles de viajeros varados en Queens.

🚨 TRAGEDY AT LGA: 2 PILOTS DEAD, DOZENS OF PASSENGERS INJURED IN CRASH



Officials give their first major update on last night’s deadly crash at NYC’s LaGuardia Airport.@willcain has the latest. pic.twitter.com/hGuQ0pzjyp — The Will Cain Show (@WillCainShow) March 23, 2026

Autoridades locales y estatales lamentaron lo ocurrido y aseguraron que monitorean la situación. El presidente Donald Trump calificó el accidente como “terrible” y reconoció que se trató de “un trabajo peligroso” en el que “se cometió un error”.

El caso se produce en medio de preocupaciones por la operación en aeropuertos de Estados Unidos, en un contexto de presiones sobre el personal y recursos en el sistema aéreo.

Donald Trump is tying himself in a triple knot.



1. Refusing to fund TSA and causing chaos at our airports

2. Starting a reckless war of choice in Iran

3. Pushing a voter suppression bill to disenfranchise over 20 million American citizens



And each day he ties the knot tighter. pic.twitter.com/PxkaEG6lHw — Chuck Schumer (@SenSchumer) March 23, 2026

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