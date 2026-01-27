Alcalde dice que “milicia que mata” de ICE no es bienvenida para Olímpicos de Invierno de Milán

El Alcalde de Milán, Italia, Giuseppe Sala, se mostró en total desacuerdo con la posible presencia de Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en los Juegos Olímpicos de Invierno (JJOO) que se llevarán a cabo en esta ciudad a partir del próximo 6 de febrero.

El político no dudó en manifestar su rechazo y exponer con dureza que las fuerzas del ICE son “una milicia que mata” en clara muestra de la animadversión por la forma como han actuado en varias ciudades de Estados Unidos y en donde ha costado la vida de dos personas.

Milan mayor calls ICE "a militia that kills" and says agents not welcome as part of U.S. Olympic security. https://t.co/MU6xhLVd55 — CBS News (@CBSNews) January 27, 2026

En los momentos en que existe la posibilidad de que los efectivos de esta fuerza de seguridad en los Estados Unidos acompañe al vicepresidente de esta nación, JD Vance y al Secretario de Estado, Marco Rubio, en la gala inaugural de los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo, la simple posibilidad generó polémica en la nación italiana.

Sobre todo porque figuras políticas del país de la bota como el alcalde de Milán no dudaron en criticar el posible despliegue de las fuerzas señaladas por la muerte de manifestantes en la ciudad de Minneapolis, en donde se han incrementado las protestas después de la muerte de dos personas en manos de los efectivos de la Patrulla Fronteriza de la Unión Americana.

“Todavía no lo sabemos, y eso ya es un problema”, aseguró Sala respecto a la presencia de los agentes en la comitiva estadounidense que viajaría a Italia. “El problema existe: se trata de una milicia que mata, que entra en las casas de la gente firmando ella misma el permiso. Está claro que no son bienvenidos en Milán, de eso no hay duda”, dijo.

Sala también defendió las posibles protestas que se generen en caso de la presencia de los efectivos de la Patrulla Fronteriza, al insistir en que: “No deben ir a Italia, porque se trata de un cuerpo que no se alinea con los estándares de gestión de la seguridad “democrática”.

Inclusive el concejal de Milán expuso que: “Somos capaces de ocuparnos nosotros mismos de su seguridad. No necesitamos al ICE”, según las versiones que recogió la radio italiana RTL

Vicepresidente italiano explica la presencia de agentes del ICE

Después de las críticas del alcalde de Milán, el Ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, quiso calmar la polémica sobre la presencia de agentes norteamericanos en el sentido de que: “no vendrán a mantener el orden público en la calle, sino a colaborar en cuestiones operativas”.

Hoy se ha sabido que agentes de la policía migratoria acompañarán a la delegación estadounidense en los Juegos Olímpicos de Invierno, que comienzan en apenas dos semanas en Italia.



El alcalde de Milán no quiere verlos en su ciudad.



🎙️@AlegriaBegoa



▶️https://t.co/ZgJQU9hav8 pic.twitter.com/3wRXjJnFYj — Telediarios de TVE (@telediario_tve) January 27, 2026

El político insistió en que después de que se reúna este miércoles con el Embajador estadounidense serviría para aclarar la cuestión operativa y la presencia del ICE en el país, manejó la radio italiana RAI.

“No es que sean los que están en las calles de Minneapolis. Yo he sido el más duro de todos en Italia, en este sentido, pero no es que vayan a llegar las SS”, incidió, reiterando que, en todo caso, el despliegue sería de “funcionarios que pertenecen a un departamento” encargado de la lucha contra el terrorismo.

Por lo pronto dentro del contexto del malestar italiano por la presencia de agentes del ICE en su país se debe a la actuación de sus efectivos para contener manifestaciones contra su política de inmigración y que ha generado dos muertes, la última, la del enfermero Alex Pretti el sábado, cuando un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó en reiteradas ocasiones mientras estaba siendo reducido durante una operación para capturar a un extranjero en el centro de Minneapolis.

El Alcalde de Minneapolis afirmó que “algunos” agentes federales abandonarían la ciudad este martes, mientras las autoridades federales resaltaron que Pretti portaba un arma en el momento del incidente y apelaron al derecho a defenderse de los agentes. Sin embargo, Pretti tenía licencia de armas y esto sin duda ha generado un clima de rechazo y animadversión contra los efectivos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, afirmó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) “no son bienvenidos” en la ciudad que acogerá los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, tras confirmarse que una unidad de ese organismo participará en… pic.twitter.com/VVtJlSCuzR — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) January 27, 2026

Esta y otras actuaciones de los agentes, como la muerte de Reneé Good el pasado 7 de enero, también tiroteada, o la detención de un niño de cinco años, desataron la indignación entre la población del estado.

