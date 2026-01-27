Melania Trump llama a la unidad tras la muerte de Alex Pretti en Minnesota

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, hizo este martes un llamado a la unidad nacional y a la protesta pacífica en medio de la creciente tensión en Minneapolis, tras la muerte de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense asesinado por agentes federales durante un operativo migratorio el pasado sábado.

En una entrevista concedida a Fox News desde la Casa Blanca, Melania Trump adoptó un tono conciliador y rechazó cualquier forma de violencia.

“Necesitamos unirnos en estos tiempos. Si protestan, háganlo en paz”, expresó, en un mensaje alineado con el reciente giro discursivo de la administración Trump frente a las críticas recibidas por el uso de la fuerza federal.

Cambio de tono en la Casa Blanca

El caso Pretti generó una fuerte conmoción pública y críticas incluso desde sectores tradicionalmente afines al presidente Donald Trump, incluyendo legisladores conservadores, figuras mediáticas y organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle (NRA). Este escenario llevó a la Casa Blanca a moderar su retórica y a distanciarse de declaraciones previas, en un intento por contener la escalada social.

Melania Trump subrayó que el presidente Trump mantiene conversaciones con autoridades locales de Minnesota para garantizar que la situación se encauce sin disturbios, en un contexto marcado por protestas masivas y un importante despliegue de fuerzas federales en la ciudad.

Reaparición pública de la primera dama

La intervención de Melania Trump resulta poco habitual, dado su perfil bajo durante el segundo mandato presidencial. Sin embargo, en las últimas semanas incrementó sus apariciones públicas de cara al estreno del documental “Melania”, que llegará a las pantallas este viernes y retrata los días previos al regreso de Trump a la Casa Blanca.

El filme, producido por Amazon MGM Studios, ha despertado gran expectativa y representa una fuerte apuesta del estudio, que destinó decenas de millones de dólares a su promoción. La producción ofrece una mirada íntima sobre la transición presidencial y la relación personal y política entre Melania y Donald Trump.

Un retrato íntimo del poder

Según explicó la propia Melania, el documental muestra aspectos inéditos de su vida, incluyendo conversaciones privadas con el presidente, su rol durante el proceso de transición y su participación directa en decisiones creativas como la edición del tráiler.

El documental recorre una amplia gama de emociones, humor, dolor y tristeza, y busca mostrar a una Melania Trump más involucrada y reflexiva, en contraste con la imagen distante que la ha caracterizado ante la opinión pública.

Tensión social y climática

Además de referirse a los disturbios en Minnesota, Melania Trump tuvo palabras para las comunidades afectadas por la tormenta que atraviesa varias regiones del país, y aseguró que el gobierno federal trabaja para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Su mensaje, centrado en la unidad, la no violencia y la estabilidad social, se produce en un momento clave para la administración Trump, que enfrenta presiones internas y externas en materia de migración, seguridad y derechos civiles, mientras busca recomponer su imagen ante una opinión pública cada vez más polarizada.

