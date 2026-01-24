Quién era Alex Pretti, el enfermero asesinado por agentes federales en Minneapolis

Un hombre identificado como Alex Jeffrey Pretti, enfermero de cuidados intensivos de 37 años, murió el sábado tras recibir disparos de un agente federal durante una manifestación contra los operativos migratorios en Minneapolis, informó la Fiscalía General de Minnesota.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana de este sábado 24 de enero luego de una confrontación entre agentes federales y manifestantes que protestaban contra las tácticas de control migratorio implementadas en la ciudad. De acuerdo con el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, durante el altercado más de un agente habría accionado su arma.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló en redes sociales que los agentes se encontraban realizando un operativo cuando fueron abordados por un hombre armado.

Según la versión oficial, un agente abrió fuego después de que el individuo se resistiera a ser desarmado.

Autoridades locales indicaron que Pretti contaba con una licencia legal para portar armas, información que fue confirmada posteriormente por familiares que hablaron con la agencia AP.

¿Quién era Alex Jeffrey Pretti?

Alex Jeffrey Pretti era ciudadano estadounidense, nacido en Illinois, y trabajaba como enfermero de cuidados intensivos en la Administración de Veteranos. Registros estatales muestran que tenía licencia de enfermería vigente en Minnesota desde 2021, la cual expiraría en marzo de 2026.

De acuerdo con documentos judiciales y testimonios familiares, no tenía antecedentes criminales, salvo dos infracciones de tránsito. Tampoco registraba interacciones previas con fuerzas del orden.

En la red social LinkedIn aparece un perfil que coincide con su identidad y que señala que fue estudiante de la Universidad de Minnesota.

Alex Pretti, who is identified as the man fatally shot by a U.S. Border Patrol officer in Minneapolis on Saturday, was an intensive care nurse dedicated to treating veterans.



Read more about him here: https://t.co/Yx1zBIWasz pic.twitter.com/9rxzPshdp7 — The Washington Post (@washingtonpost) January 24, 2026

Alex Pretti motivado por las protestas contra ICE

Familiares señalaron que Pretti se había sumado a las protestas tras la muerte reciente de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense que murió por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un caso ocurrido el pasado 7 de enero.

“Le importaba profundamente la gente y estaba muy afectado por lo que estaba ocurriendo en Minneapolis y en todo el país con ICE”, declaró su padre, Michael Pretti, a AP. “Sentía que protestar era su forma de mostrar empatía”.

Sus padres relataron que semanas antes habían hablado con él para pedirle cautela al asistir a manifestaciones.

“Le dijimos que tuviera cuidado, que no se acercara demasiado. Nos dijo que entendía”, recordó su padre durante la entrevista.

Vecinos lo describen como una persona pacífica

Jeanne Wiener, vecina de Pretti desde hace cinco años, lo describió como una persona “gentil y buena” que no representaba peligro alguno.

“Nunca atacaría a un policía”, afirmó, de acuerdo con lo publicado por la cadena Telemundo.

Video muestra momentos previos al tiroteo

Un video grabado por un transeúnte muestra el tenso ambiente durante la protesta en Nicollet Avenue. En las imágenes se observa a manifestantes gritando e increpando a los agentes.

El video capta a un oficial empujando a una persona que sostenía una botella de agua, así como un forcejeo en el que dos personas caen al suelo. Posteriormente, al menos siete agentes rodean a Pretti, intentan someterlo y uno de ellos lo golpea repetidamente con un objeto que parece ser un aerosol.

Se escucha un disparo, seguido de otros más. Tras ello, los agentes se retiran y el hombre queda inmóvil sobre la calle. El material no permite identificar con claridad quién realizó el primer disparo.

Investigación en curso

El jefe del sector de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, Gregory Bovino, declaró que el agente que disparó es un veterano “altamente capacitado”.

Sin embargo, el caso continúa bajo investigación mientras crece la presión pública por mayor transparencia en los operativos migratorios y el uso de la fuerza por parte de agentes federales.

