Padre de Lindsey Vonn dice que accidente y fractura marcan “el final de su carrera”

El futuro deportivo de Lindsey Vonn quedó envuelto en incertidumbre luego del grave accidente que sufrió el fin de semana en Cortina, Italia. Este lunes, su padre, Alan Kildow, aseguró que la legendaria esquiadora estadounidense no volverá a competir si su opinión tiene peso en la decisión, y descartó por completo un eventual regreso a los Juegos Olímpicos de Invierno. La atleta, de 41 años, se fracturó una pierna durante una prueba de descenso y debió ser evacuada en helicóptero para recibir atención médica.

“Tiene 41 años y este es el final de su carrera”, declaró Kildow en una entrevista telefónica con AP. “No habrá más carreras de esquí para Lindsey Vonn mientras yo tenga algo que decir al respecto”. Sus palabras reflejan la gravedad del momento que atraviesa una de las figuras más importantes en la historia del esquí alpino.

El estado de Vonn y el impacto del accidente

Tras la caída, Vonn fue trasladada a un hospital en Treviso, donde fue sometida a una cirugía en la pierna izquierda, según informó el centro médico en un comunicado emitido el domingo por la noche. El equipo de esquí de Estados Unidos confirmó que la deportista se encuentra estable, aunque desde entonces no se han difundido nuevos partes oficiales sobre su evolución. Kildow explicó que la familia ha permanecido junto a ella desde el primer momento, acompañándola durante todo el proceso.

“Es una persona muy fuerte”, dijo Kildow al referirse al estado emocional de su hija. “Conoce el dolor físico y comprende las circunstancias en las que se encuentra. Y es capaz de manejarlo. Mejor de lo que esperaba. Es una persona muy, muy fuerte. Y creo que lo está manejando muy bien”. El propio Kildow pasó la noche en la habitación del hospital y aseguró que Vonn no ha estado sola en ningún momento.

El padre de la esquiadora también relató el impacto emocional de presenciar el accidente desde el área de meta. “Primero, la conmoción y el horror de todo esto, ver un choque como ese”, explicó. “Puede ser dramático y traumático. Uno simplemente se horroriza ante ese tipo de impactos”.

Kildow aclaró que la caída no estuvo relacionada con la lesión previa de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, sufrida apenas nueve días antes. “Lo que le ocurrió no tuvo nada que ver con el problema del ligamento cruzado anterior (LCA) de su pierna izquierda. Nada”, afirmó, señalando que médicos especializados le habían dado el alta para competir.

Vonn, ganadora de 84 carreras de la Copa del Mundo y poseedora del récord de 12 victorias en Cortina, había regresado a la competencia tras casi seis años de retiro. Sin embargo, para su padre, este episodio marca un punto final definitivo. “No, no está en esa situación”, respondió al ser consultado sobre un eventual regreso olímpico. “Volverá a casa en el momento oportuno”.

