Drama en Juegos Olímpicos: Lindsey Vonn sufre una aparatosa caída y abandona el descenso en Milán-Cortina

La estadounidense Lindsey Vonn, una de las máximas figuras en la historia del esquí alpino, protagonizó uno de los momentos más impactantes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo al sufrir una aparatosa caída en el descenso femenino disputado este domingo en la exigente pista Tofana, ubicada en la estación de los Dolomitas.

Impactante caída de Lindsey Vonn en el descenso olímpico

Vonn, que compite con una rodilla derecha de titanio y arrastraba una reciente lesión en la rodilla izquierda, perdió el control tras un salto en la parte alta del recorrido, específicamente en el primero de los cinco sectores del trazado. El accidente obligó a interrumpir la prueba y, minutos después, la esquiadora fue evacuada en helicóptero hacia un hospital cercano.

BREAKING🚨: U.S. skiing veteran Lindsey Vonn crashes at the Winter Olympics; medevac’d by helicopter pic.twitter.com/J7Vamo3C6r — Officer Lew (@officer_Lew) February 8, 2026

La carrera se detuvo tras el accidente en la pista Tofana

Al momento de la caída de Lindsey Vonn, quien había salido con el dorsal 13, la prueba era liderada por su compatriota Breezy Johnson, actual campeona mundial de la disciplina, con una ventaja mínima de cuatro centésimas sobre la alemana Emma Aicher.

Una campeona que desafió al tiempo y a las lesiones

A sus 41 años, Vonn había vuelto a ganar esta temporada, un logro extraordinario tras regresar a la competición cinco años después de su retiro. Sin embargo, el pasado viernes sufrió una dura caída durante el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza), donde se le diagnosticó rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, además de un menisco dañado.

Pese a ello, la esquiadora anunció el martes previo que competiría en las pruebas olímpicas, decisión que generó admiración y debate en el mundo del deporte. El viernes completó un entrenamiento sin aparentes problemas, finalizando con el undécimo mejor tiempo.

Un palmarés histórico en el esquí alpino mundial

La campeona nacida en St. Paul, Minnesota, suma 84 victorias en la Copa del Mundo, 45 de ellas en descenso, incluyendo dos en la presente temporada. Además, fue tercera en el entrenamiento oficial del sábado, lo que aumentó las expectativas de una nueva hazaña olímpica.

Ganadora del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2019, Lindsey Vonn cuenta con 11 medallas en grandes eventos internacionales, entre ellas un oro olímpico en Vancouver 2010 y dos títulos mundiales en Val d’Isère 2009.

Final inesperado y doloroso en Milán-Cortina

Este domingo, la estadounidense buscaba otra página gloriosa en su carrera, pero el destino fue implacable. Su evacuación en helicóptero marcó el fin de su participación en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, cerrando de la forma menos deseada una historia de valentía, resiliencia y grandeza deportiva.

