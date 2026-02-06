Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 celebraron su inauguración

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 quedaron oficialmente inaugurados este viernes en una ceremonia de gran despliegue artístico y simbólico que tuvo como escenario principal el Estadio Giuseppe Meazza, conocido mundialmente como San Siro, en la ciudad de Milán. El acto fue encabezado por el presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, quien dio por iniciado el evento ante miles de espectadores y una audiencia global.

“Declaro inaugurada oficialmente la vigésimo quinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno”, expresó Mattarella desde el centro del estadio, marcando el inicio formal de una cita histórica para el olimpismo y para el deporte italiano.

Tras sus palabras, la música tomó el protagonismo. El tenor Andrea Bocelli interpretó Nessun dorma, de la ópera Turandot, en uno de los momentos más emotivos de la noche. Mientras sonaba la pieza, Giuseppe Bergomi y Franco Baresi, leyendas del Inter y del Milan, respectivamente, ingresaron al campo para entregar la antorcha olímpica a las campeonas olímpicas de voleibol Anna Danesi, Paola Egonu y Carlotta Cambi.

Atletas italianos durante ceremonia de apertura de JJ. OO. de Invierno 2026. Crédito: Sarah Stier/Pool | AP

Dos ciudades, dos llamas y una ceremonia histórica

La antorcha abandonó San Siro para dar paso a una secuencia que destacó el espíritu de paz y unión. La actriz Charlize Theron, de nacionalidad sudafricana y estadounidense, ofreció un mensaje inspirado en Nelson Mandela antes del encendido de los pebeteros, uno de los hitos más singulares de esta edición.

Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, se encendieron dos pebeteros distintos, cada uno custodiando una llama diferente. En Milán, en el Arco de la Paz, los encargados fueron los esquiadores Alberto Tomba y Deborah Compagnoni, ambos tres veces campeones olímpicos. En Cortina d’Ampezzo, la responsabilidad recayó en Sofia Goggia, campeona olímpica en 2018, quien encendió el pebetero en la Plaza Dibona.

Esta edición también se distingue por ser la más extensa en términos geográficos, con un área que abarca 22,000 kilómetros cuadrados, equivalentes a casi 8.500 millas cuadradas. Las competencias se repartirán entre diversas sedes, reforzando el concepto de unos Juegos compartidos entre varias ciudades.

La exesquiadora italiana Deborah Compagnoni y el exesquiador italiano Alberto Tomba encienden el pebetero en el Arco della Pace. Crédito: Bernat Armangue | AP

San Siro, ícono del fútbol mundial, fue la sede principal de la ceremonia en lo que representó su último gran evento antes de ser derribado para dar paso a la construcción de un nuevo estadio. El simbolismo del lugar no pasó desapercibido y añadió una carga emotiva adicional a la inauguración.

El espectáculo se extendió por más de tres horas y media e incluyó actuaciones de artistas como Laura Pausini, Mariah Carey y el propio Bocelli, además de un homenaje al fallecido diseñador Giorgio Armani. El desfile de las 92 delegaciones participantes también tuvo un formato inédito, dividido entre las distintas ciudades anfitrionas donde se disputarán las pruebas.

Con esta ceremonia, Milán-Cortina 2026 dio el primer paso de unos Juegos que ya quedaron marcados por su carácter innovador y por una puesta en escena que combinó tradición, deporte y cultura italiana.

