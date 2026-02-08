Trump llama “perdedor” al esquiador olímpico Hunter Hess por críticas a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó una nueva controversia este domingo al llamar “perdedor” al esquiador olímpico Hunter Hess, luego de que el atleta expresara que le resulta “difícil” representar a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

El mensaje de Trump contra Hunter Hess

A través de su red social Truth Social, Trump reaccionó de forma directa a las declaraciones del deportista:

“El esquiador olímpico Hunter Hess, un auténtico perdedor, afirma que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de invierno. Si ese es el caso, no debería haber intentado entrar en el equipo y es una pena que esté en él“.

El mandatario republicano reforzó su postura con un mensaje de corte político y nacionalista:”Es muy difícil animar a alguien así. ¡Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo!”, aseguró.

Las declaraciones de Hunter Hess que detonaron la polémica

El pasado viernes, Hunter Hess, originario de Oregón, habló ante los medios y reconoció sentir “sentimientos encontrados” respecto a competir bajo la bandera estadounidense en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.

“Creo que es difícil. Obviamente, hay muchas cosas que no me entusiasman”, comentó. El esquiador añadió que portar los colores nacionales no implica respaldar todo lo que sucede en el país: “no significa que represente todo lo que ocurre en Estados Unidos”, prosiguió.

🚨 BREAKING: President Trump EVISCERATES Team USA Olympic athlete Hunter Hess for trashing America overseas. pic.twitter.com/XegVJwajgF — 𝙈𝘼𝙂𝘼𝘽𝙄𝙂𝘽𝘼𝙇𝙇𝙎™️ 🇺🇲 (@MegaBigBalls25) February 8, 2026

Chris Lillis también cuestiona políticas del Gobierno

Durante la misma conferencia de prensa, el también integrante del equipo olímpico estadounidense Chris Lillis se refirió a las operaciones migratorias de la Administración Trump, mostrando una postura crítica y emocional.

“Creo que como país debemos centrarnos en respetar los derechos de todos y asegurarnos de tratar a nuestros ciudadanos y a cualquier persona con amor y respeto”, dijo Lillis confesó sentirse “desconsolado” por las acciones recientes del Gobierno en materia migratoria.

Contexto político y tensión social en Estados Unidos

Las declaraciones de Hess y Lillis se producen en un contexto de creciente tensión en Estados Unidos, marcado por las políticas migratorias impulsadas por la Administración Trump y por la reciente muerte de dos ciudadanos estadounidenses, quienes fueron abatidos por agentes de inmigración en Mineápolis.

