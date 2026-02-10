Mexicano a la final: Donovan Carrillo se acerca a una medalla en los Juegos Olímpicos de invierno

Donovan Carrillo volvió a colocar el nombre de México en el mapa del patinaje artístico al clasificar a la final de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. El mexicano presentó este martes su programa corto y, pese a algunos detalles técnicos, consiguió una puntuación de 75.56 unidades que le permitió asegurar su lugar entre los finalistas.

La meta ahora es clara: competir por una medalla y seguir haciendo historia para el deporte invernal del país.

No es la primera vez que lo logra. Carrillo ya había marcado un precedente en Beijing 2022, cuando se convirtió en el primer patinador mexicano en avanzar al programa libre en unos Juegos Olímpicos de Invierno. En Milano Cortina repite la hazaña y confirma que su presencia en este escenario no fue casualidad.

“¡Los sueños siempre se hacen realidad!”, expresó Carrillo con una amplia sonrisa tras concluir su participación en la competencia de patinaje artístico masculino.

Su rutina estuvo acompañada por el ritmo de “Hip-Hip Chin Chin”, una pieza con tintes de jazz y samba que encendió al público en el Milano Ice Skating Arena. Aunque reconoció un pequeño titubeo durante su presentación, el mexicano se mostró tranquilo al finalizar. En el apartado técnico sumó 39.71 puntos, siendo el Triple Axel el elemento con menor valoración dentro de su ejecución.

La penalización y la polémica en redes

Carrillo clasificó en la posición 23 al programa libre. Durante su segundo elemento técnico obligatorio, el Axel triple, perdió el control en el aterrizaje y tocó el hielo con ambas manos para evitar una caída más aparatosa. Los jueces aplicaron una deducción de un punto en su calificación final.

La decisión generó debate en redes sociales. Algunos aficionados recordaron que al estadounidense Ilia Malinin no lo castigaron en una situación similar durante la prueba por equipos. Sin embargo, la resta no cambió el panorama competitivo para el mexicano: incluso sin la deducción, habría mantenido el mismo puesto en la clasificación.

La final se disputará el viernes 13 de febrero. En el programa largo, Carrillo buscará mejorar el lugar 22 que consiguió en Beijing 2022. Su rutina estará acompañada por un mix de Elvis Presley.

Cómo se define la puntuación

El sistema de evaluación del patinaje artístico se basa en dos componentes: la Puntuación del Elemento Técnico (TES) y la Puntuación del Componente del Programa (PCS), de acuerdo con la Unión Internacional de Patinaje. A la suma de ambas se le restan las deducciones por errores, incluidas caídas o violaciones de tiempo.

Un panel integrado por especialistas y jueces determina las notas. Mientras los técnicos valoran la dificultad y ejecución de los elementos, otros nueve jueces califican la parte artística.

Antes de abandonar la pista, Carrillo dejó un mensaje claro frente a las cámaras: “Esto es para México. Los sueños de hacen realidad”.

